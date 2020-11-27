Стройку на Мочищенском шоссе уберут из генплана Новосибирска

Мэрия Новосибирска совместно с депутатским корпусом прорабатывает варианты, как из действующей редакции генплана исключить возможность застройки ряда участков на территории Заельцовского бора и при этом не ущемить строительный бизнес.

— Сегодня мы занимаемся актуализацией генплана, — напоминает мэр Анатолий Локоть. — В ходе непосредственного рассмотрения выяснилось, что на одной из территорий в ныне действующем генплане, который был принят в 2007 году, действительно заложены несколько участков, где предусматривается многоэтажная застройка вдоль Мочищенского шоссе. Мы последовательно ведем такую политику, чтобы изменить ранее принятые решения, позволявшие вести многоэтажную (да и любую) застройку лесных массивов в Новосибирске. Особенно внимательное отношение — к Заельцовскому бору, речь идет о Мочищенском шоссе.

Глава города напоминает, что часть территории удалось сохранить после судебных тяжб с одной из компаний-застройщиков полутора-двухлетней давности.

— Мы не только выиграли арбитраж, было заведено уголовное дело, — рассказывает Анатолий Локоть. — По этому делу в бюджет Новосибирска выплачены 20 млн рублей. Это пример нашей последовательной политики.

Напомним, что накануне депутаты заксобрания приняли обращение к мэру с требованием сохранить Заельцовский бор и не допустить в нем застройку.

— Мы работаем по лесу не первый раз, — комментирует позицию коллег председатель заксобрания Андрей Шимкив. — Здесь вопрос элементарный. Уверен, что 100% жителей Новосибирска против любой застройки в Заельцовском бору. Надо где-то черту проводить, хватит. Ровно с этим мы обратились к мэру, чтобы в генплан внесли пункты о том, чтобы прекратить там многоэтажную застройку. Мы не можем запретить, если человек купил старый дом, снес и построил новый. Но застройка микрорайона просто не вписывается ни в какие нормы и человеческие понятия.

Как уже сообщалось в поддержку обращения на сессии высказались фракции КПРФ, «Единая Россия» и «Новые люди».

Фото из группы «Сохраним Заельцовский бор» ВК