В Новосибирской области начали заливать фундамент СКИФа

В регионе на строительной площадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» залили сегодня первую партию бетона в основание фундамента здания инжектора. Полностью флагман национального проекта «Наука и университеты» будет сдан, как и предусмотрено госзаданием, в конце 2024 года.

Инжектор – один из важнейших элементов комплекса ЦКП «СКИФ». Именно здесь находится линейный ускоритель и бустерный синхротрон (малое кольцо) фотонного ускорителя. Параллельно со строительством зданий и помещений комплекса ведется изготовление необходимого технологического оборудование. Так, в начале июня специалисты Института ядерной физики СО РАН собрали линейный ускоритель и приступили к его испытаниям. Все компоненты установки полностью выполнены российскими компаниями.

«Сибирской кольцевой источник фотонов – объект знаковый для нашей страны. Вопрос технологического суверенитета – это вопрос будущего России. Новые технологии, новые материалы, новые инструменты для науки и экономики, новые возможности – вот что такое ЦКП «СКИФ». правительство Новосибирской области и в том числе губернатор региона Андрей Травников делают все возможное для того, чтобы строительство объекта шло по графику и установка класса «мегасайенс» была передана исследователям в установленные сроки», – отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Напомним, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – флагманский проект Новосибирской области класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Создается он для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.