Перечень социально значимых болезней могут расширить

В ходе круглого стола, проведенного в Совфеде, зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Оксана Хлякина сообщила, что в нашей стране около одного миллиона граждан страдают хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) или, как ее еще называют, эмфиземой легких. И их количество с каждым годом лишь только увеличивается, передает цифровое издание federalcity.ru

По данным экспертов, в действительности цифры могут достигать 11-14 млн человек. При этом, если говорить об экономическом ущербе, нанесенном данным заболеванием, то он составляет 0,34% ВВП, или 428,5 млрд рублей.

Поэтому для эффективной борьбы с ним предлагается на уровне государства разработать методы ранней диагностики и профилактики.

Первоочередной задачей специалисты называют повышение качества медицинских услуг, оказываемых людям с хронической обструктивной болезнью легких, за счет включения недуга в перечень значимых.

По словам доцента Ольги Ризахановой, которая поддержала Хлякину, по причине того, что ХОБЛ не включен в список социальных болезней, сильно сложнее внедрить госпрограммы для борьбы с ним. Вместе с тем, это заболевание — непревзойденный лидер по смертности среди болезней органов дыхания. Преимущественно проблема касается курильщиков. Так, за последний год их количество стало меньше на 1,4 млн человек. Кроме того, опасаться необходимо людям, которые страдают одышкой, часто болеют ОРЗ, при кашле сталкиваются с обильным выделением слизи. При наличии подобных симптомов важно незамедлительно обратиться к терапевту, заключила специалист.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.