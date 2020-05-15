В Новосибирской области начинаются перевозки по дачным маршрутам

С 18 мая в Новосибирской области начнутся перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам и откроется пассажирская навигация в сообщении «Речной вокзал – Седова Заимка», сообщает региональный минтранс.

В минтрансе отметили, что открытие дачных автобусных маршрутов и навигации в этом году состоялось позже в связи с эпидемиологической ситуацией.

— В регионе все еще действует комплекс ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, но дачные маршруты и навигацию необходимо открыть в связи с тем, что у жителей региона есть в этом острая необходимость. Однако в целях сохранения своего здоровья просим жителей следовать на дачи в выходные дни на личном транспорте, а на общественном – в рабочие дни с обязательным соблюдением масочного режима на протяжении всей поездки, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин рассказал, что движение автобусов по пригородным дачным маршрутам будет организовано с понедельника по четверг. Перевозки будут организованы в пригороде г. Новосибирска по девяти маршрутам в трех направлениях. Маршруты будут запущены до Красного Яра (№105к «м. Заельцовская» (г. Новосибирск) — с/о «Красная рябина»), по направлениям садовых обществ Академгородка (маршруты №716 «Цветной проезд» — с/о «Ключи 1», №716-д «ул. Демакова» — с/о «Ключи 3 (им. Болдырева)», №717 «Демакова» — с/о «Надежда 3», №717е «Нижняя Ельцовка» — с/о «Надежда 3», №718 «Демакова — с/о «Полянка») и садовых обществ, расположенных в районе острова Рыбачий (маршруты №1702 «ст.м. «Заельцовская» — Северный объезд — с/о «Аква», №1703 «м-н «Телевизоры» — с/о «Зеленый остров» (Ягодная) — с/о «Рыбачий» — с/о «Аква», №1705 «ст.м. «Заельцовская» — с/о «Ягодное»). С расписанием движения можно ознакомиться на сайте регионального минтранса. Также дачные маршруты будут открыты и в других городских округах и муниципальных районах Новосибирской области.

Пассажирская навигация на реке Обь откроется также с 18 мая, и будут осуществляться на пригородной речной линии в сообщении «Речной вокзал – Седова Заимка» со всеми остановочными пунктами – Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. 18 мая будет совершен пробный рейс, отправление в 8.00. С 20 мая навигация будет осуществляться по обычному расписанию – подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

Кроме этого, минтранс региона согласовал восстановление ранее отмененных маршрутов и назначение дополнительных летних маршрутов пригородных поездов, включенных в согласованные объемы вагонокилометровой работы АО «Экспресс-пригород» на 2020 год.

В региональном минтрансе также напоминают, что в соответствии с действующим региональным и федеральным законодательством на территории Новосибирской области действует режим повышенной готовности, в связи с чем необходимо обязательное применение средств индивидуальной защиты (масок) для нахождения на объектах транспортной инфраструктуры: автовокзалах, ЖД-вокзалах, а также в подвижном составе всех видов транспорта общего пользования до окончания совершения поездки.

— Перевозчики в праве отказать в предоставлении транспортной услуги пассажиру, не имеющему индивидуального средства защиты, — подчеркнули в минтрансе.

Фото: pixabay.com, автор- MabelAmber