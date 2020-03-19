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Обесценивание рубля увеличило спрос на недвижимость

В Новосибирске количество поисковых запросов увеличилось на 67%.
  • 19/03/2020, 17:11
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В период обесценивания рубля увеличивается спрос на готовое жилье. К такому выводу пришли эксперты Циан, посчитав количество уникальных посетителей сайта cian.ru в периоды высокой курсовой волатильности. Количество заявок по всем городам-миллионникам увеличилось на 44%, тогда как на новостройки – на 35%. В пяти городах – Новосибирске, Омске, Челябинске, Волгограде и Уфе – больший прирост спроса зафиксирован на первичном рынке.  В остальных субъектах падение курса рубля вызвало интерес ко вторичному рынку.

Эксперты Циан объясняют желание вкладывать средства в уже готовые, а не «будущие» квадратные метры, высокой долей непрофессиональных инвесторов. Часть из них планирует получать пассивный доход от сдачи в аренду. Другие не хотят повторять опыт 2014-2015 гг., когда приобретенные в новостройках квартиры приходилось перепродавать с дисконтом по причине изначально завышенной цены. Тогда в отдельных проектах застройщики повышали стоимость до 10% в течение недели на фоне общего ажиотажа.

Еще одна причина заключается в высокой арендной ставке, которая за прошедший год показала прирост от 4% до 11% в города- миллионниках. Для многих арендаторов обесценивание курса рубля стало «спусковым механизмом» для приобретения недвижимости, в том числе с привлечением ипотеки. В такой ситуации оказывается логичным выбор именно сданных объектов с целью переезда после заключения договора.

Максимальный всплеск спроса на фоне обесценивания рубля 9 марта был отмечен для регионов. К примеру, в Новосибирске количество поисковых запросов увеличилось на 67%, В Перми и Волгограде прирост составил по 59%. Наименее активными оказались жители Москвы (+42%) и Санкт-Петербурга (+35%).

Эксперты Циан объясняют спокойствие жителей крупных городов высокой долей валютных вкладов. В среднем в России 20% средств на банковских депозитах – в валюте и драгоценных металлах. В Москве и Санкт-Петербурге зафиксирована максимальная доля среди всех субъектов: 35% и 25% соответственно. Для сравнения – в Новосибирской области в валюте держат только 11% денежных средств. Аналогичная ситуация и в других регионах с ажиотажным спросом: в Волгоградской области в валюте хранится 9% от всей суммы на депозитах. Таким образом, чем ниже доля накоплений в иностранной валюте, тем большую активность по поиску недвижимости проявляют жители региона.

Падение курса рубля в марте 2020 года привело к снижению объема предложения на вторичном рынке. По подсчетам аналитиков Циан, количество квартир в продаже в городах-миллионниках снизилось на 2,4%: 7 марта в реализации было доступно 271,1 тыс. лотов, 9 марта объем предложения упал до 264,6 тыс. лотов. Впрочем, даже с учетом отказа от продажи, количество квартир в реализации сегодня – на 4% выше, чем месяц назад.

Курсовые колебания оказали давление на среднюю стоимость квадратного метра в городах-миллионниках.  По подсчетам аналитиков Циан, средняя цена «квадрата» 9 марта 2020 года относительно 7 марта снизилась на 0,5%, достигнув показателя в 78,1 тыс. рублей. К 12 марта цена снизилась на 1% (до 77,8 тыс. рублей).  Это самый низкий показатель с начала февраля 2020 года. Максимальное падение зафиксировано в Москве, где средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,1% после подорожания доллара. Эксперты Циан связывают отрицательную ценовую динамику со стремлением найти покупателя до возможного удорожания ипотеки. Отдельные банки уже увеличили ставки по кредитам, не дожидаясь решения ЦБ РФ.

— Нестабильность валютного рынка традиционно вызывает кратковременный прирост спроса на рынке недвижимости, — комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. — На ажиотажный спрос 2020 года оказывают влияние ряд факторов, которые были не актуальны двумя годами ранее. Во-первых, речь идет, о рекордно низкой ставке по ипотеке. В последние месяцы на рынке сформировался отложенный спрос со стороны тех, кто рассчитывал взять кредит по еще более низкой ставке – сегодня такие клиенты вышли на рынок, опасаясь возможного пересмотра ключевой ставки. Во-вторых, за два года относительной экономической стабильности россияне смогли накопить большую сумму. В апреле 2016 года на вкладах россиян было размещено порядка 22,6 трлн рублей, в начале 2019 – уже 28,6 трлн рублей. Иными словами, сегодня россияне могут потратить на четверть больше, чем еще два года назад что и отражает статистика. По нашим оценкам, количество сделок в целом по России в марте 2020 года может увеличиться на 12-15%, а в случае пересмотра ключевой ставки прирост составит вовсе не более 10%.

Алексей Попов уверен, что при самом неблагополучном сценарии развития –  в ситуации с возможным карантином – количество сделок может показать отрицательную динамику.

— Многие компании уже перешли на удаленную работу, школы и вузы переходят на дистанционное обучение. Наравне с обесцениванием рубля россиян волнуют и другие более серьезные проблемы, которые ставят решение жилищного вопроса далеко не на первое место, — резюмировал он.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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