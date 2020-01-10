В Новосибирской области обманутым дольщикам будут предоставлены дополнительные субсидии

В Новосибирской области определены условия и порядок предоставления субсидий на компенсацию гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором масштабного инвестиционного проекта (МИП), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области № 520-п от 31.12.2019 подписано губернатором Андреем Травниковым.

Отмечается, что документ принят в целях защиты прав и законных интересов граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

— Предоставление данных субсидий позволит гражданам использовать меры государственной поддержки не только для достройки проблемных объектов, но и для компенсации части расходов дольщиков, связанных с восстановлением их прав при реализации МИП, — отметили в региональном минстрое.

Субсидии из областного бюджета на компенсацию части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором МИП, имеют право получить граждане РФ, проживающие на территории Новосибирской области, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, нуждающиеся в жилых помещениях.

Согласно утвержденному положению о субсидиях, их предоставление носит заявительный характер и производится в рамках подпрограммы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. Финансирование планируется осуществлять в пределах средств, утвержденных на эти цели законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

В минстрое подчеркнули, что обозначенная субсидия может быть предоставлена гражданину для полной либо частичной оплаты части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициаторам масштабного инвестиционного проекта, в размере не более 200 тыс. рублей. На одно жилое помещение, указанное в договоре, субсидия предоставляется однократно. Гражданин имеет право на получение субсидии один раз.

Минстроем региона будет заключено соглашение с ГАУ НСО «МФЦ» о взаимодействии при предоставлении гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Новосибирской области, субсидий на компенсацию части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором МИП.

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