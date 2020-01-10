Отставки и назначения-2019

Федеральные структуры

На протяжении 2019 года значительное количество отставок/назначений коснулось региональных подразделений федеральных структур.

В частности, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на пятилетний срок на должность прокурора Новосибирской области Якова Хорошева. Ранее Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края. Предыдущий прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев был снят с должности указом президента в начале ноября прошлого года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в 2019 год вошло практически обезглавленным после отставки его руководителя Виталия Эрлера. Исполняющим обязанности стал его заместитель Эдуард Бабков, только полгода спустя — в июне 2019-го — утвержденный в должности начальника управления.

Также в июне прошлого года изменения произошли и в прокуратуре Новосибирской области. Первым заместителем областного прокурора был назначен Борис Крылов, ранее занимавший аналогичную должность в Республике Хакасия.

Третье июньское обновление связано с полицией, начальник которой — заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Николай Турбовец — был снят с должности. А в сентябре этот пост занял экс-начальник областного уголовного розыска, полковник полиции Константин Гаврин.

В октябре 2019 года к своим обязанностям приступил новый начальник ГУ Минюста по Новосибирской области Дмитрий Павин, ранее занимавший аналогичный пост в Свердловской области и сменивший Виктора Храброва, возглавившего ведомство в Приморском крае.

Еще одно назначение связано с ГУФСИН по Новосибирской области, которое возглавил бывший руководитель ведомства в Кемеровской области, генерал-майор Андрей Попето, поменявшийся местами со своим предшественником — генерал-лейтенантом Константином Березневым.

В октябре приказом министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой директором ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» назначен Андрей Корыткин. Напомним, конфликт вокруг НИИТО длится уже несколько лет. Сейчас для его решения власти планируют сформировать «дорожную карту».

В ноябре «по собственному желанию» со своего поста ушел ректор Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Сверчков. Его обязанности в статусе и.о. сейчас исполняет Надежда Кирилова, ранее занимавшая должность замдиректора института по учебной работе.

Сложная ситуация в середине 2019 года сформировалась и в ФГБОУ СибГУТИ. Ученый совет вуза отказался размещать в здании образовательное учреждение Сбербанка — «Школу-21». Эта информация вышла в публичное пространство. В итоге в отставку «по собственному желанию» ушел ректор СибГУТИ Валерий Беленький. На его место в статусе врио назначен Михаил Соловьев, проректор по общим вопросам. Сегодня он продолжает работать в этом же статусе.

В минувшем году кадровые рокировки происходили и в судебных инстанциях. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил на должность главы Кассационного военного суда, который разместился в Новосибирске, Александра Красько. Ранее он занимал должность председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. Красько был назначен его председателем в 2011 году.

Уже в конце 2019-го стало известно об окончании срока полномочий председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Вопрос о назначении нового председателя предполагается решить в конце января 2020 года. Пока обязанности «главного арбитра» исполняет зампредсуда Ольга Дмитриева.

Нового руководителя ждут и в областном суде. Решение по его кандидатуре должна принять Высшая квалификационная коллегия судей в январе наступившего года. Эта должность оказалась вакантной после сложения полномочий еще в октябре 2018 года теперь уже экс-главного судьи области Риммы Шатовкиной и назначения исполняющей обязанности ее заместителя Елены Пилипенко.

Правительство Новосибирской области

К концу 2019 года несколько министерств правительства региона подошли «обезглавленными». В частности, министерство экономического развития, руководитель которого Ольга Молчанова в июне подала в отставку. В настоящее время обязанности министра исполняет экс-заместитель Молчановой Лев Решетников.

Вторым «безголовым» стало министерство культуры — после освобождения в сентябре от должности Игоря Решетникова. Этому предшествовали несколько скандальных увольнений руководителей учреждений культуры: руководителя филармонии Татьяны Людмилиной и директора театра «Глобус» Елены Алябьевой. Сейчас обязанности министра культуры исполняет Юрий Зимняков. Игорь Решетников стал советником художественного руководителя оперного театра Владимира Кехмана и занимается подготовкой к 75-летию учреждения.

Изменения не обошли стороной и вице-губернаторов. Один из них — Александр Дубовицкий, курировавший развитие сельских территорий, — в июне подал в отставку, «освободив» место экс-главе Маслянинского района Вячеславу Ярманову. Сейчас Дубовицкий является заместителем руководителя Верхнеобского бассейнового управления. Маслянинский район возглавляет Павел Прилепа.

С областного на районный уровень перешел экс-заместитель министра ЖКХ Андрей Михайлов. Ему предстоит возглавить Новосибирский район после отставки его главы Александра Соболевского в конце ноября. Вместе с экс-главой в отставку подал и его заместитель Сергей Субботин. Сейчас Александр Соболевский занимает должность начальника инспекции госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области.

Летом 2019 года губернатор области Андрей Травников подписал постановление о переименовании департамента информатизации и телекоммуникационных технологий в министерство цифрового развития и связи. Глава региона подчеркивал, что «это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти, а завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики». Возглавил министерство Анатолий Дюбанов.

А вот другой региональный чиновник карьерный путь в 2019 году прошел, наоборот, с районного до областного уровня. Экс-глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров еще вначале года «взлетел» до руководителя регионального минпроторга, сменив ушедшего в отставку Николая Симонова.

Наконец, еще одно кадровое назначение, касающееся регионального правительства, связано с министерством науки и инновационной политики. Заместителем министра назначен зампредседателя исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Алексей Фурсов.

Подразделения правительства

Первые изменения прошли в Инспекции по охране объектов культурного наследия. В январе состоялась отставка ее главы Александра Кошелева. Полгода спустя Андрей Травников объявил о назначении на эту должность Елены Медведевой.

В феврале нового начальника получила Госжилинспекция по Новосибирской области, которую возглавил Александр Полищук, со скандалом уволенный с должности главы Дзержинского района Новосибирска.

Следующие кадровые изменения связаны с ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», откуда в марте уволился его директор Владимир Широков. В настоящее время он руководит отделом логистики и обработки документов ГАУ НСО «МФЦ». В июне коллективу архива представили нового руководителя — замдиректора Института Истории СО РАН, кандидата исторических наук Дмитрия Симонова.

В середине марта совет директоров Биотехнопарка Кольцово досрочно прекратил полномочия гендиректора предприятия Елены Гутовой. На общем собрании акционеры избрали нового главу Биотехнопарка. Им стал заместитель директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Иванов.

В августе по итогам конкурса на замещение должности исполнительного директора «Фонда модернизации и развития ЖКХ» победителем объявлен Ким Те Су (Евгений Ким), ранее покинувший пост министра ЖКХ областного правительства.

В конце октября региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области–участников долевого строительства» (учредитель — минстрой области) возглавил Дмитрий Лактионов. Ранее он был руководителем проекта ЖК «Статус» ЗАО «Строитель». В 2017 году в компании введено конкурсное производство.

Замыкает цепочку кадровых изменений этого уровня в 2019 году назначение экс-прокурора из Красноярского края Виктора Карбовского директором Фонда развития промышленности региона. Елена Ильиных — предшественница Карбовского — ранее уволилась по собственному желанию.

Законодательное собрание

За прошедший год два изменения качественного состава регионального парламента касались фракции «Единая Россия». Сначала отказавшегося в конце января от мандата ввиду занятости в компании «Ростех» Юрия Зозулю решением регсовета партии сменил директор ЗАО «Лепокуровское» (Баганский район) Михаил Вересовой, в начале февраля получивший мандат.

Следующие передвижки у единороссов произошли после того, как во второй половине сдал мандат стоящий во главе партийного списка директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов. Через месяц его место, как и в случае с Зозулей, занял еще один баганец — директор АО «Ивановская» Виктор Бамбух. Однако после того, как в середине ноября Бамбух возглавил Баганский район, место во фракции единороссов вновь оказалось вакантным.

Ближе к концу года мандат Бамбуха перешел председателю совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрию Терешкову, ранее дважды претендовавшему на освобождавшиеся с начала работы созыва мандаты. Но оба раза регсовет партии принимал решения в пользу других своих представителей в депутатском корпусе.

В течение года сменились сразу два омбудсмена в Новосибирской области — по правам предпринимателей и по правам детей. Причем обе рокировки проходили достаточно скандально и вызвали немало вопросов как общественности, так и депутатского корпуса.

В начале года за право занять пост уполномоченного по правам предпринимателей «состязались» экс-депутат заксобрания Николай Мамулат и директор по юридическим вопросам ООО «Юнифуд» Наталья Пинигина. 63 голоса депутаты отдали за экс-коллегу, хотя при этом предпринимательское сообщество активно поддерживало его соперницу. Ранее пост бизнес-омбудсмена занимал Виктор Вязовых.

В марте последовали выборы омбудсмена по правам ребенка, пост которого ранее занимала Любовь Зябрева. Здесь процедура выборов «отметилась», во-первых, изменением законодательства, предусматривающим первоочередное право утверждение кандидатуры омбудсмена. Во-вторых, некоторых депутатов и общественников насторожил факт проведения безальтернативного конкурса. В конкурсную комиссию поступила только одна заявка от Общественной палаты региона, выдвинувшей кандидатуру экс-сенатора и экс-спикера горсовета Новосибирска Надежды Болтенко. Голосами 56 депутатов она избрана омбудсменом.

Районы Новосибирской области

Сменилось руководство (кроме уже упомянутых ранее Новосибирского, Баганского и Маслянинского районов) еще в нескольких муниципалитетах.

Во второй половине октября покинул свой пост Аркадий Звонков, до этого более 20 лет возглавлявший Черепановский район. Его место занял Сергей Овсянников, работавший до этого консультантом министерства региональной политики, а ранее — замглавы Черепановского района по оргработе.

6 ноября Татарский район возглавил экс-глава Баганского района Юрий Вязов.

Мэрия Новосибирска

Если выборы самого мэра Новосибирска изменений в этой должности не принесли, то для мэрии и ее структурных подразделениях уходящий год оказался богатым на кадровые решения не в меньшей степени, чем в региональном правительстве.

Во-первых, они затронули ближайшее окружение главы города Анатолия Локтя. Пресс-секретарем мэра стал руководитель отдела агитации регионального отделения КПРФ, депутат горсовета Глеб Черепанов. Его предшественник Артем Роговский перешел на должность замглавы Первомайского района по экономике и доходам. Еще один выходец из отдела агитации КПРФ, экс-секретарь ОК КПРФ по агитации и пропаганде, депутат горсовета Иван Конобеев (прекратил полномочия секретаря ОК решением партконференции в ноябре 2018 года, большинство делегатов которой проголосовало против его включения в состав обкома партии) в начале февраля 2019 назначен директором МКУ «Информационное агентство «Новосибирск». На этой должности Конобеев сменил свою супругу Юлию Лебедеву.

Также изменения ближайшего окружения главы города связаны и с увеличением числа его советников до 9 человек. В апреле Анатолий Локоть назначил своим советником экс-замдиректора ГК «Сибирский аграрный холдинг» Виктора Воронова, ранее также работавшего в аппаратах экс-губернатора Виктора Толоконского, а с 2004 года возглавлявшего экономический блок мэрии — в бытность главой города Владимира Городецкого.

В августе мэр назначил еще одного советника — по вопросам финансовой безопасности. Им стал экс-глава Управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко.

Ближе к концу года количество советников уменьшилось на одного: ранее работавший в этом статусе архитектор Александр Ложкин назначен главным архитектором города. До него эту должность занимал покинувший свой пост в начале ноября Виктор Тимонов, который возглавил кафедру управления развитием территорий НГАУДИ.

Другой блок кадровых изменений мэрии Новосибирска за минувший год коснулся ее «высшего командования». По итогам года состав вице-мэров несколько обновился в качественном и количественном плане. В частности, в июне подал в отставку вице-мэр Данияр Сафиуллин, курировавший вопросы городского хозяйства и впоследствии выдвинувший против экс-начальника свою кандидатуру от партии «Родина» на выборах главы города. На место Сафиуллина был назначен Олег Клемешов, до этого возглавлявший Ленинский район города.

С выборной кампанией связано еще одно кадровое решение — увольнение начальника участка МКУ «ДЭУ №1» Владимира Мишина. Ему было предъявлено обвинение в агитации за одного из кандидатов (что уволенный отрицает).

В октябре число вице-мэров увеличилось: заместителем главы города стала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. В декабре решением горсовета кроме указанных полномочий Терешкова получила в свою юрисдикцию и зеленые пространства Новосибирска.

Ряд изменений коснулся и структурных подразделений мэрии. Так, в апреле начальником управления дорожного строительства назначен возглавлявший ранее муниципальное учреждение «Гормост» Юрий Демин. Предшественник Демина Юрий Алексеевский назначен директором ГКУ «Мост».

В июне был назначен новый руководитель МКУ «Хозяйственное управление» Иван Проскуряков, сменивший Рината Латфуллина. В августе поменялся руководитель МКУ «Горзеленхоз»: ушедшего в отставку Александра Сумина сменила директор МКУ «Центральное» Екатерина Пойкина.

В октябре свою должность покинул директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Андрей Каркавин. К его работе накопилось немало претензий со стороны общественников, депутатов и КСП. В ноябре на эту должность по протекции общественников с полугодовым испытательным сроком заступила зоозащитница Светлана Слесарева.

Громкую попытку уйти со своего поста в ноябре предпринял художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев. Впрочем, пока этой отставки удалось избежать. Власти города и области пообещали театру активизировать работу по привлечению финансирования на новое здание. Немалую роль в этом сыграли широкая огласка (в том числе на федеральном уровне) и реакция со стороны известных персон из мира искусства и культуры.

Районы Новосибирска

После ухода главы Кировского района Андрея Гончарова в областное правительство его место занял первый замглавы администрации Андрей Выходцев.

Такая же рокировка произошла и после назначения вице-мэром главы Ленинского района Олега Клемешова, место которого в администрации занял его первый заместитель Александр Гриб.

Горсовет Новосибирска

Единственное изменение состава горсовета Новосибирска в 2019 году было связано с уходом из жизни депутата от фракции «Единая Россия» по округу №12 в Калининском районе Дмитрия Прибаловца. До проведения дополнительных выборов работа с избирателями округа была поручена депутату соседнего округа Ирине Константиновой. По результатам выборов в Единый день голосования победил кандидат от «Единой России» Павел Чернышев, который вошел в состав комиссий горсовета по муниципальной собственности и научно-производственному развитию и предпринимательству.

Политические партии

Наиболее масштабные изменения за год происходили в «Единой России». Практически в начале года областных единороссов возглавил первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов, «подвинувший» депутата Валерия Ильенко.

Руководить партийным реготделением Панферову довелось менее года. В начале ноября конференция регионального отделения «Единой России» утвердила решение генсовета партии о назначении секретарем областного отделения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Панферов остался в президиуме регсовета в должности первого заместителя секретаря.

Опять же, с подачи федерального руководства партии определен и руководитель избирательного штаба единороссов — спикер заксобрания Андрей Шимкив. И Травников, и Шимкив до своих новых назначений практически являлись беспартийными.

Координировать единороссов с федерального уровня предстоит депутату Госдумы Виктору Игнатову, который к декабрю 2019-го официально возглавил межрегиональный координационный совет партии по Сибирскому федеральному округу.

Значимые изменения претерпел и президиум регсовета. Из него выбыли двое сенаторов — Владимир Лаптев и Владимир Городецкий, вице-губернатор Вячеслав Ярманов. Их единороссы предпочли заменить на нескольких руководителей районов области, что связано с усилением влияния партии на местах в преддверии избирательной кампании.

Изменения претерпело и региональное отделение ЛДПР, которое покинула депутат Заксобрания Дарья Украинцева. Впоследствии Украинцева приняла участие в выборах мэра Новосибирска как кандидат от партии «Зеленые». Однако, согласно законодательству, она должна будет доработать в региональном парламенте в составе фракции ЛДПР до окончания своих депутатских полномочий.

Наконец, уже в предпоследнюю неделю декабря, качественно обновилось руководство реготделения «Справедливой России». При оставшемся на месте руководителя отделения депутате заксобрания Анатолии Кубанове секретарем реготделения партии (по сути, заместителем Кубанова) был утвержден ранее беспартийный сторонник справороссов (сейчас вступил в партию), тоже депутат заксобрания, заместитель директора ООО СК «Вира-строй» Александр Аксененко. Ему предстоит возглавить избирательный штаб «Справедливой России».

Фото взяты с сайтов федеральных ведомств, заксобрания Новосибирской области, мэрии Новосибирска, соцсетей персон на страницах в Facebook и ВКонтакте, фото редакции