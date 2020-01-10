Цифровые сервисы «Ростелекома» в 2019 году пришли в 16 коттеджных поселков Новосибирской области

«Ростелеком» в 2019 году обеспечил надежным интернетом 16 коттеджных поселков и 6 территорий частного сектора, находящихся в Новосибирске и ближайшем пригороде областного центра. Теперь цифровые сервисы компании доступны еще для 8,5 тысяч домохозяйств, которые в том числе расположены в Мочище, Раздольном, Тулинском, Верх-Туле, в домах Бронных переулков, в коттеджном поселке «Скандинавия» и микрорайоне «Уютный».

Оптические линии на этих территориях построены по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитные пассивные оптические сети), что гарантирует каждому клиенту высокую скорость передачи данных и стабильность подключения.

— Сеть GPON как одна из современных технологий доступа в интернет позволяет абонентам в частных домах или коттеджах подключать полный спектр услуг от “Ростелекома”, начиная от привычной телефонии и заканчивая такими удобными решениями как “Видеонаблюдение” или “Умный дом”. Таким образом, интеллектуальные цифровые услуги становятся доступны даже для отдаленных от областного центра поселков, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители коттеджных поселков и домов частного сектора теперь могут смотреть Интерактивное телевидение Wink. Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.rt.ru).

Популярностью у новых абонентов также пользуется сервис «Видеонаблюдение», благодаря которому можно следить за тем, что происходит во дворе дома или на прилегающем участке. Причем просматривать записи можно в удобное время и даже удаленно: возможность выгрузки и хранения видеозаписей в облаке доступна в течение 7 дней.

Строительство оптической инфраструктуры связи до коттеджных поселков и домов частного сектора «Ростелеком» ведет с 2008 года, всего за это время к интернету были подключены 103 территории. В текущем году работа по проекту будет продолжена, оператор планирует подключить 3 тысячи новых абонентов и провести оптику как минимум до 17 коттеджных поселков Новосибирска и Новосибирского района области.

Подробнее о тарифах и условиях подключения — на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании