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В Новосибирской области образован новый совет по вопросам развития агропромышленного комплекса

Он образован в целях выработки предложений по реализации госполитики в сфере агропромышленного комплекса региона.
  • 05/02/2019, 12:58
В Новосибирской области образован новый совет по вопросам развития агропромышленного комплекса

В Новосибирской области создан совет по вопросам развития агропромышленного комплекса Новосибирской области при губернаторе Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Травников.

Отмечается, что совет по вопросам развития агропромышленного комплекса региона является совещательным органом при губернаторе Новосибирской области, образованным в целях выработки предложений по реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области.

Основными задачами работы совета станут: создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; формирование научно-обоснованных и подтвержденных практикой организационно-хозяйственных, технологических, финансовых и иных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса; обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области; создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов; содействие в развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; совершенствование процесса подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Новосибирской области, а также повышение уровня жизни в сельской местности.

В состав совета, согласно документу, вошли: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель губернатора Александр Дубовицкий, министр сельского хозяства региона Евгений Лещенко, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области Алексей Сальников, ректор «Новосибирского государственного аграрного университета» Александр Денисов   и профессор кафедры ветеринарной генетики и биотехнологии НГАУ Евгений Камалдинов, а также индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств региона, депутаты Заксобрания области и др.

Фото: Юлия Данилова

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