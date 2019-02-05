Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей

Мобильное приложение, интернет-банк и другие онлайн-сервисы для клиентов МСБ банка «Открытие» разрабатываются на современной технологической платформе, которая объединяет сервисы авторизации, цифровой профиль клиента, интеграционное API и персональные предложения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Банк предлагает предпринимателям удобный и простой мобильный сервис для управления своим бизнесом, — отмечает заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова. — Разрабатывая продукты и сервисы для предпринимателей, мы ориентируемся на потребности клиентов, следуя за клиентским опытом.

— На сегодняшний день – мобильный сервис стал must have. В рамках проекта с командой банка мы поставили себе задачу сделать не просто очередной стандартный сервис, а в том числе подумать о том, каким должен быть цифровой банк завтрашнего дня. – сказал Алексей Макин, генеральный директор «Redmadrobot». – Мы начали развивать дизайн-систему цифровых продуктов банка Открытие, которая содержит ключевые компоненты дизайна, правила взаимодействия и проектирования интерфейсов. Такой подход ускоряет последующую разработку новых продуктов и обеспечивает единый пользовательский опыт внутри экосистемы сервисов.