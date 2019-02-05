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Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей

  • 05/02/2019, 12:30
Мобильный банк для клиентов малого и среднего бизнеса «Открытия» отмечен аналитическим агентством Tagline в номинации «Лучший мобильный сервис».

Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателейМобильное приложение, интернет-банк и другие онлайн-сервисы для клиентов МСБ банка «Открытие» разрабатываются на современной технологической платформе, которая объединяет сервисы авторизации, цифровой профиль клиента, интеграционное API и персональные предложения, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Банк предлагает предпринимателям удобный и простой мобильный сервис для управления своим бизнесом, — отмечает заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова. — Разрабатывая продукты и сервисы для предпринимателей, мы ориентируемся на потребности клиентов, следуя за клиентским опытом.

— На сегодняшний день – мобильный сервис стал must have. В рамках проекта с командой банка мы поставили себе задачу сделать не просто очередной стандартный сервис, а в том числе подумать о том, каким должен быть цифровой банк завтрашнего дня. – сказал Алексей Макин, генеральный директор «Redmadrobot». – Мы начали развивать  дизайн-систему цифровых продуктов банка Открытие, которая содержит ключевые компоненты дизайна, правила взаимодействия и проектирования интерфейсов. Такой подход ускоряет последующую разработку новых продуктов и обеспечивает единый пользовательский опыт внутри экосистемы сервисов.

Приложение «Бизнес-портал» доступно в Apple App Store и Google Play Market.

Фото: пресс-служба банка

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