В Новосибирской области обсудили новую систему перспективного планирования в энергетике

Тему перспективного развития энергетического комплекса обсудили представители энергокомпаний Новосибирской области и областного правительства на заседании Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области.

Живой интерес участников вызвала новая система планирования перспективного развития отрасли, вводимая в соответствии с принятыми в июне текущего года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с корректировками, с 1 января 2023 года Системный оператор становится центром компетенций, обеспечивающим разработку программных документов в сфере перспективного развития электроэнергетики.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики остается базовым документом для определения основных направлений размещения крупных объектов генерации и электрической сети. Она разрабатывается в соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития и с другими документами стратегического планирования.

На среднесрочную перспективу будет разработана Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС). Со следующего года СиПР ЭЭС станет единым документом, включающим решения по развитию и ЕЭС России, и региональных энергосистем. Перечень объектов генерации и электрической сети при формировании СиПР ЭЭС будет определяться с учетом выявленных дефицитов электроэнергии и мощности в ЕЭС России и в регионах.

В соответствии с указанными принципами, в СиПР ЭЭС России войдут ключевые проекты нового строительства, реконструкции и модернизации электрогенерирующей и электросетевой инфраструктуры Новосибирской области. Решение задач по устойчивому развитию энергосистемы Новосибирской области позволит реализовать проекты по добыче и реализации антрацитового угля АО «Сибирский Антрацит», обеспечению перспективных грузоперевозок на направлении Кузбасс – порты Дальнего Востока, вводу в работу объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», энергообеспечению объектов промышленно-логистического парка, строительству крупных жилищных комплексов.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров подчеркнул важность взаимодействия Системного оператора, министерства и энергокомпаний региона для координации социально-экономических потребностей региона с планами развития энергосистемы.

— Новые подходы к планированию перспективного развития электроэнергетики позволят принимать оптимальные решения с целью достижения баланса между надежностью и экономической эффективностью, — отметил он.

Фото предоставлено Новосибирским РДУ