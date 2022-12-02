В Новосибирске новые коммунальные аварии

Очередные коммунальные аварии, а результате которых жители Новосибирска временно остались без тепла, произошли в Ленинском и Октябрьском районах города. Об этом сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграмм-канале и прокуратура Новосибирской области, взявшая на контроль причины произошедшего в обоих районах.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — сообщают в ведомстве. — По результатам проверки в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер реагирования и привлечении лиц к ответственности.

Так, в Ленинском районе без тепла остались 24 дома, детсад, клинический центр крови и несколько административных зданий. В Октябрьском районе на ул. Ключ-Камышинское плато прорвало магистральный теплопровод 500 мм. В контур отключения попали 45 многоквартирных домов и 3 детских сада.

— В Октябрьском районе работы по замене 4 метров повреждённой трубы завершены к 8:00 утра, — сообщает мэр. — В данный момент идёт заполнение трубопровода теплоносителем.

Ещё одна авария, по информации областного управления МЧС, произошла в ночь на 1 декабря Кировском районе.

— 01.12.2022 г. в 03:36 (мест) поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Кировском районе Новосибирска, — сообщается на сайте управления. — На месте порыва теплосети работала оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области и аварийные бригады. Работы проводились под контролем представителей администрации района. 01.12.2022 в 18:00 (мест) теплоснабжение восстановлено. К устранению дефекта трубопровода были привлечены 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.

Аналогичная авария, по информации управления, произошла в Новосибирской области в Искитиме. В настоящий момент теплоснабжение восстановлено.

Напомним, что на минувших выходных произошла крупная коммунальная авария в Дзержинском районе на пересечении улиц Королёва и Промышленной. В результате под отключение тепла попали 162 абонента — 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений, 3 лечебных и 57 прочих учреждений. По данным на 10 часов утра, озвученным в ходе совещания, тепло запущено 73 абонентам. Эта авария привлекла внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина, поручившего следственным органам доложить о промежуточных результатах проверки причин аварии.

Ранее редакция сообщала о степени износа теплосетей на территории Новосибирска

Фото из телеграм-канала областной прокуратуры