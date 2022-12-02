В Новосибирске новые коммунальные аварии

Очередные коммунальные аварии, а результате которых жители Новосибирска временно остались без тепла, произошли в Ленинском и Октябрьском районах города. Об этом сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграмм-канале и прокуратура Новосибирской области, взявшая на контроль причины произошедшего в обоих районах.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению функционирования и контроля при проведении ремонтных работ, — сообщают в ведомстве. — По результатам проверки в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер реагирования и привлечении лиц к ответственности.
Так, в Ленинском районе без тепла остались 24 дома, детсад, клинический центр крови и несколько административных зданий. В Октябрьском районе на ул. Ключ-Камышинское плато прорвало магистральный теплопровод 500 мм. В контур отключения попали 45 многоквартирных домов и 3 детских сада.
— В Октябрьском районе работы по замене 4 метров повреждённой трубы завершены к 8:00 утра, — сообщает мэр. — В данный момент идёт заполнение трубопровода теплоносителем.
Ещё одна авария, по информации областного управления МЧС, произошла в ночь на 1 декабря Кировском районе.
— 01.12.2022 г. в 03:36 (мест) поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Кировском районе Новосибирска, — сообщается на сайте управления. — На месте порыва теплосети работала оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области и аварийные бригады. Работы проводились под контролем представителей администрации района. 01.12.2022 в 18:00 (мест) теплоснабжение восстановлено. К устранению дефекта трубопровода были привлечены 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.
Аналогичная авария, по информации управления, произошла в Новосибирской области в Искитиме. В настоящий момент теплоснабжение восстановлено.
Ранее редакция сообщала о степени износа теплосетей на территории Новосибирска
Фото из телеграм-канала областной прокуратуры
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