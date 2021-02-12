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Александр Бойко: За пандемию произошло качественное изменение туриста в России

  • 12/02/2021, 16:56
Александр Бойко
После восстановления бизнес-активности отечественный рынок средств размещения может получить интересные результаты.

Учредитель АО «Трансервис», группы компаний TS Group Александр Бойко также отмечает, что гостиничный бизнес в регионах легче перенес пандемию, и не исключает покупку активов менее устойчивых коллег в Москве или Санкт-Петербурге.

— Александр Всеволодович, можете оценить, как себя чувствует индустрия гостеприимства, сфера размещения? Насколько болезненными для нее оказались пандемия и карантинные ограничения?

— Удар по отрасли был, как говорится, «ниже пояса», но, как это ни удивительно, индустрия гостеприимства в регионах России чувствует себя значительно лучше, чем в обеих столицах. Средства размещения Москвы и Санкт-Петербурга, традиционно «заточенные» на более дорогой организованный культурный, въездной и бизнес-туризм, в пандемию столкнулись с падением спроса по некоторым сегментам практически до нуля. Регионы смогли «выехать» за счет внутреннего локального туризма. Когда ограничения немного ослабли, люди начали перемещаться в соседние области, чтобы отдохнуть и развеяться. Гостиницы, турбазы и отели Алтая, Кузбасса, Иркутска чувствовали себя достаточно неплохо. Новосибирск также оказался в числе востребованных локаций и занял 20 строчку по вызванному интересу к поездкам в 2020 году.
В целом за пандемию, на мой взгляд, произошло качественное изменение портрета туриста в России. Если раньше в Новосибирске 95% гостей составляли бизнес-туристы, то к середине 2020 года их осталось не более 25%. 75% туристов — те, кто приезжал в Новосибирск по личным делам. На мой взгляд, это очень хорошо, потому что гарантирует более стабильную загрузку отелей в будущем. Если раньше в пятницу большинство отелей были «уже», в понедельник утром «еще», а в субботу и воскресение «по определению» пустые, то к середине третьего квартала картина качественно изменилась — зачастую основной поток гостей приходился уже на выходные и праздники.
До сих пор полностью не восстановился событийный туризм, связанный с крупными мероприятиями. Ограничения — не более 50 человек, 4 метра площади на человека и т.д. очень сокращают возможности по их проведению и привлекательности. Организационные затраты на них те же, что и на крупных, а выручка — в 4-5 раз меньше. Мы по-прежнему не можем проводить мероприятия на 200-300 человек, на которых зарабатываются основные деньги. Если этот сегмент ранее формировал до 30% выручки, то теперь его нет вообще, а то, что сегодня проходит в разрешенном формате, — это работа ради работы. Исключительно для сохранения команды.

О ситуации на рынке региона говорить достаточно сложно. Полной картины у нас пока нет. Сегодня я могу оперировать данными, которые предоставляют члены экспертной группы — представители отелей города, с ними мы на постоянной основе обмениваемся информацией. По их данным, у большинства представителей индустрии гостеприимства ситуация значительно хуже, чем у нас.

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— В предыдущие годы мы активно вкладывались в качество услуг и безопасность наших отелей. На протяжении последних 6 лет новосибирский Marriott был неоднократно признан лучшим отелем сети Marriott International в Европе и вторым в мире. И в карантин это принесло свои плоды. Если турист все-таки рисковал путешествовать во время пандемии, то он предпочитал получать более качественный и безопасный сервис, «не велся» на скидку в 1000 рублей. И если раньше за «делового туриста», как правило, платила компания (а у многих корпоративных клиентов этим занимается вообще агент, который банально выбирает гостиницу подешевле), то когда человек путешествует самостоятельно, он при прочих равных условиях выбирает качество, привлекательное месторасположение, а в пандемию — еще и безопасность. А здесь мы уже были вне конкуренции.

Конечно, у нас также был сильный провал, особенно с апреля по начало июля. Но потом ситуация начала выравниваться, и к концу года по некоторым позициям результаты превзошли наши ожидания.
В целом, считаю, нам удалось в 2020 году сделать хороший задел на будущее и как только вернется деловой туризм, мы сможем получить интересные результаты.

С какими финансовыми результатами рынок гостеприимства окончил 2020 год?

— Практически все сработали прошлый год с убытком. Все были вынуждены полностью свернуть инвестиционные программы. Это позволило некоторым сработь с операционным нулем, то есть собственники не датировали отели. Но в нашем сегменте сэкономленные на реновации деньги — это просто отложенные на будущие годы затраты, мы все равно вынуждены будем потратить эти средства, но просто в следующем периоде. Очень критичная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. При плановой загрузке отелей в 70% по итогам года многие получили всего чуть более 30%. В премиальном сегменте — около 20%, и это с учетом того, что первый квартал прошлого года все отработали в нормальном режиме.
Некоторые приняли решения и перепрофилировались под ковидные госпитали, общежития для проживания врачей, которые работали в ковидных больницах. Кое-кто был вынужден закрыться и распустить персонал. Сейчас, когда рынок начал оживать, набрать новый квалифицированный штат стало практически нереально. Люди не могли сидеть несколько месяцев без средств и ждать, когда работодатель предложит им выйти. Кому-то подвернулась другая работа, кто-то уехал на родину и до сих пор не вернулся. Особенно тяжелая ситуация с персоналом в Москве и Санкт-Петербурге. На предложенную на HeadHunter вакансию горничной с зарплатой в 45 тысяч рублей на протяжении нескольких недель не было ни одного отклика.

— Вы столкнулись с похожими проблемами?

— Нет. В кризис мы смогли сохранить весь наш персонал. Мы привлекли льготные кредиты под 2% и под 0% под обязательства не сокращать штат — и все это время платили зарплату. Люди это оценили и сейчас, когда получают предложения от конкурентов о переходе, отказывают. Понимают, что здесь их поддерживали в тяжелое время, а конкуренты в кризис уволили весь персонал, и не факт, что в следующий раз так же не поступят с ними. У нас основной костяк коллектива — это граждане России, в основном специалисты с местной пропиской.

— Ожидаете ли вы появления на региональном рынке новых крупных игроков?

— Единственный отель, который в ближайшее время выйдет на рынок, — это сорокалетний долгострой на площади Маркса. А вот создание совершенно нового объекта в городе в ближайшее время маловероятно. Любая стройка, в том числе отеля, в нашем регионе занимает примерно от 7 до 10 лет: от момента «я хочу» до разрезания ленточки. Мы согласовали Marriott в феврале 2007-го, а открыли его только в июне 2014-го. И это при том, что мне все только помогали при реализации проекта — городу был нужен этот объект.
Инвестиции в гостиничный бизнес возвращаются в течение 15-20 лет, а в худшем случае могут не вернуться никогда. Для таких длинных вложений, как гостиничный бизнес, нужны стабильные макроэкономические условия. Да, в 2012-2019 годах туризм был одной из самых динамично развивающихся отраслей в мире. В 2019 году он сформировал 12% мирового ВВП, при том что сельское хозяйство — менее 4%. Это огромная и перспективная отрасль, которая быстро развивается. Но 2020 год нивелировал все. По моим ощущениям, общее падение отрасли по результатам года будет примерно в 2 раза. При этом она все равно останется самой крупной в мире. В России, думаю, просадка будет не такой сильной, так как у нас не было столь жестких ограничений на внутренний туризм, как в Европе. Люди активно ездили на Алтай, в Сочи, Крым, Шерегеш, по Золотому кольцу.

— Ожидается, что в 2023 году в нашем городе пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. По вашим оценкам, хватит ли действующих средств размещения для приема спортсменов, болельщиков и гостей?

— Я не вижу никаких рисков. Давайте не будем путать молодежный чемпионат мира по хоккею и Олимпийские игры. На молодежный чемпионат к нам приедут 10 команд, каждая состоит из 30 человек, плюс около 300 сопровождающих, пусть даже плюс столько же родителей и столько же корреспондентов. Итого — от 960 до 1200 человек. Большинству из этих людей не нужен премиальный сегмент. Они выберут средний класс средств размещения с 3-4 звездами. Кроме того, для этой категории гостей в Новосибирске есть хороший демпфер в виде посуточных квартир. Он «проглотит» это количество и даже не заметит. Из-за 10 дней чемпионата мира никто не будет строить гостиницу — это неразумно.
Если говорить об обеспеченности рынка в целом, то, на мой взгляд, в Новосибирске не хватает именно качественных средств размещения. К примеру, провести Госсовет у нас практически невозможно, поскольку участников там будет гораздо больше. Только ФСО — 300-350 человек, а еще корреспонденты, гости, да и самих участников и сопровождающих лиц более 1000.  И это как раз высокий ценовой сегмент гостей. Вот их-то разместить и негде. Но и ради одного Госсовета строить новые гостиницы премиум-класса тоже бессмысленно. Так что этот сектор средств размещения в регионе будет развиваться, но постепенно.

— По вашим оценкам, какие ниши гостиничного бизнеса будут наиболее интересны в стратегической перспективе?

— Это отели 3-4 звезд. Также, на мой взгляд, очень перспективным и доходным для бизнеса сегментом являются хостелы. Это полноправные игроки гостиничного рынка, у них есть своя целевая аудитория — молодые люди 18-25 лет, которые хотят отдохнуть компанией, расслабиться —  им нормально пожить некоторое время в компании 5-8 человек в одной комнате. Мы изучали этот сегмент как объект инвестиций. Но в итоге решили, что этот вариант подходит именно для малого бизнеса, нам пока он не очень интересен. Впрочем, в перспективе не исключаю, что мы можем себя в нем попробовать. Возможно, это будет не в Новосибирске, а в каком-то другом месте.
Что касается наших инвестиционных интересов, то мы сегодня смотрим Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Ключевым риском Сочи является колоссальная сезонность. К примеру, сейчас там можно отдохнуть 2 недели за 15-20 тысяч рублей с перелетом — это дешевле себестоимости. Да, компенсация авиакомпаниям, туриндустрии в целом позволяют сводить все к нулю, но это не бизнес, а работа ради работы. В советское время южные гостиницы и санатории закрывались на «мертвый сезон», а коллектив распускали. Для отелей класса 4-5 звезд это невозможно. У нас очень высокие требования к услуге и персоналу, а если каждые полгода набирать новых сотрудников, то ты им просто не сможешь соответствовать. У индустрии гостеприимства Турции это получается, но там локальный рынок: в отелях работают те, кто живет рядом с курортами. Мы пока до этого не доросли.
Если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, то многие отели сильно закредитованы. По прогнозам экспертов, рынок в этих городах начнет восстанавливаться только к 2023 году. Не исключено, что за это время кто-то из собственников разочаруется в гостиничных активах. В подобные времена обычно происходят очень интересные сделки. Поэтому, в первую очередь, мы рассматриваем именно такие варианты. Это нормальная ситуация. В свое время, чтобы рассчитаться по кредитам, закрыть обязательства перед поставщикам и партнерами, нам тоже приходилось продавать новенькие HOWO по цене документов — за 350-400 тысяч рублей. Так что будет наблюдать за ситуацией на столичных рынках.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : туризм инвестиции гостиницы бизнес


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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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