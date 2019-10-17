Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Новосибирской области орудуют газовые мошенники

Мошенники представляются сотрудниками «Межрегионгаза» и предлагают наличными оплатить задолженность за потреблённый газ.
  • 17/10/2019, 12:07
18870

В Черепановском районе мошенники обходят газифицированные домовладения и вымогают деньги у населения под видом оплаты задолженности за природный газ. Для убедительности лжегазовики при себе имеют кассовый аппарат и реестр адресов абонентов-должников, сообщили в пресс-службе регионального поставщика природного газа.

— «Газпром межрегионгаз Новосибирск» никакого отношения к деятельности данной группы лиц не имеет и призывает своих абонентов незамедлительно сообщать в полицию о всех случаях вымогательства денег, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник поставщика газа может только сообщить о задолженности, но никогда не предлагает оплатить ему задолженность наличными и не имеет кассового аппарата.

— «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не принимает оплату за газ на дому! Если к вам пришли с кассовым аппаратом и требуют оплатить задолженность наличными, то это мошенники, — предостерегает начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова. — Уважаемые абоненты, будьте бдительны! Не впускайте мошенников и не отдавайте им деньги. Если вас посетили лжегазовики, запомните их приметы, марку и регистрационный номер автомобиля и незамедлительно обращайтесь в полицию!

Всегда требуйте показать служебное удостоверение до того, как незваный гость переступит порог вашего дома. Если у вас есть сомнения, является ли визитер сотрудником ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», звоните по телефону 8 800 250-98-27.

Фото:  James Rhodes

Популярное с сайта

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37
Он позволит повысить интенсивность и безопасность полетов в небе над Западной Сибирью.
Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00
Депутаты предложили правительству поискать дополнительные источники финансирования работ по капитальному ремонту домов.
«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35
Решено исключить затраты регоператора на проведение просветительской работы и расходы на уплату налога на прибыль в отношении расчетной предпринимательской прибыли.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Газификация области может остановиться в следующем году

17/10/2019, 14:17

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24

«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

17/10/2019, 13:19

Производители сельхозпродукции Новосибирской области увеличили цены на 1%

17/10/2019, 12:56

Новосибирцы могут стать общественными представителями АСИ

17/10/2019, 12:27

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35

Орфей спускается в ад

16/10/2019, 18:48

Каждый второй банковский клиент допускает техническую просрочку по кредиту

16/10/2019, 18:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска