В Новосибирской области орудуют газовые мошенники

В Черепановском районе мошенники обходят газифицированные домовладения и вымогают деньги у населения под видом оплаты задолженности за природный газ. Для убедительности лжегазовики при себе имеют кассовый аппарат и реестр адресов абонентов-должников, сообщили в пресс-службе регионального поставщика природного газа.

— «Газпром межрегионгаз Новосибирск» никакого отношения к деятельности данной группы лиц не имеет и призывает своих абонентов незамедлительно сообщать в полицию о всех случаях вымогательства денег, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник поставщика газа может только сообщить о задолженности, но никогда не предлагает оплатить ему задолженность наличными и не имеет кассового аппарата.

— «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не принимает оплату за газ на дому! Если к вам пришли с кассовым аппаратом и требуют оплатить задолженность наличными, то это мошенники, — предостерегает начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова. — Уважаемые абоненты, будьте бдительны! Не впускайте мошенников и не отдавайте им деньги. Если вас посетили лжегазовики, запомните их приметы, марку и регистрационный номер автомобиля и незамедлительно обращайтесь в полицию!

Всегда требуйте показать служебное удостоверение до того, как незваный гость переступит порог вашего дома. Если у вас есть сомнения, является ли визитер сотрудником ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», звоните по телефону 8 800 250-98-27.

Фото: James Rhodes