Можно ли рассчитывать на кредит с временной регистрацией

Банкиры судят о соискателе по большой совокупности фактов. Только после рассмотрения всех представленных документов и собеседования выносят окончательное решение.

Смягчающие факторы

Претендент может смело рассчитывать на получение в банке заемных средств, не имея при этом постоянной регистрации. Желательно, чтобы срок временной регистрации в такой ситуации был максимально возможным. Хотите избежать отказа? Тогда обращайтесь сразу в банк, через которое получаете зарплату. В этой ситуации принимающий решение специалист будет полностью владеть информацией о ваших официальных доходах.

Существует достаточно большой, объемный перечень факторов, которым уделяется самое пристальное внимание в процессе сотрудничества с клиентом без постоянной регистрации:

Первостепенное значение имеет уровень доходов претендента. Если у вас заработная плата выше средней по региону, временная регистрация не служит сдерживающим моментом.

В обязательном порядке просматривается кредитная история. Если в прошлом вы несвоевременно возвращали долги, шансы на положительное решение становятся меньше.

Не секрет, что банкиры придерживаются определенных правил при работе с молодыми, пожилыми заявителями. В 18-19 сложно добиться кредитования в больших объемах на длительный период. Такие же проблемы возникают у пенсионеров, чей возраст достигает 68-70 лет.

Предоставление недостоверных данных способно полностью закрыть доступ к заемным средствам. Никогда не предъявляйте ложную информацию о себе ради того, чтобы взять кредит.

На что может рассчитывать заемщик

В каждой конкретной ситуации специалисты банка действуют, исходя из всех сопутствующих обстоятельств. Если у претендента временная регистрация, но он хочет приобрести жилье, такая сделка возможна! Клиент должен хорошо зарабатывать, предоставить залоговое имущество. Привлечение к подписанию договора солидного поручителя тоже упрощает достижение цели. Помните, что в любом случае отсутствие постоянной регистрации требует больших усилий для подтверждения своей лояльности.

В некоторых банках доступно лишь потребительское кредитование на небольшие суммы. Вы можете смело рассчитывать на получение средств в размере нескольких месячных доходов. Будьте готовы к тому, что банкиры все равно отнесут вас к группе риска. Что это будет означить на практике? Не только ограничение по сумме кредита, но и повышенную ставку. Подробно про требования всех банков к заемщикам можно прочитать на сайте https://plusfinance.ru/.

Важно! Нередко действуют жесткие временные ограничения. Вам вряд ли выдадут деньги на несколько лет в первый же месяц после прибытия в город и получения временной регистрации.