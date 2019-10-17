Можно ли рассчитывать на кредит с временной регистрацией

Банкиры судят о соискателе по большой совокупности фактов. Только после рассмотрения всех представленных документов и собеседования выносят окончательное решение.
Претендент может смело рассчитывать на получение в банке заемных средств, не имея при этом постоянной регистрации. Желательно, чтобы срок временной регистрации в такой ситуации был максимально возможным. Хотите избежать отказа? Тогда обращайтесь сразу в банк, через которое получаете зарплату. В этой ситуации принимающий решение специалист будет полностью владеть информацией о ваших официальных доходах.
Существует достаточно большой, объемный перечень факторов, которым уделяется самое пристальное внимание в процессе сотрудничества с клиентом без постоянной регистрации:
В каждой конкретной ситуации специалисты банка действуют, исходя из всех сопутствующих обстоятельств. Если у претендента временная регистрация, но он хочет приобрести жилье, такая сделка возможна! Клиент должен хорошо зарабатывать, предоставить залоговое имущество. Привлечение к подписанию договора солидного поручителя тоже упрощает достижение цели. Помните, что в любом случае отсутствие постоянной регистрации требует больших усилий для подтверждения своей лояльности.
В некоторых банках доступно лишь потребительское кредитование на небольшие суммы. Вы можете смело рассчитывать на получение средств в размере нескольких месячных доходов. Будьте готовы к тому, что банкиры все равно отнесут вас к группе риска. Что это будет означить на практике? Не только ограничение по сумме кредита, но и повышенную ставку. Подробно про требования всех банков к заемщикам можно прочитать на сайте https://plusfinance.ru/.
Важно! Нередко действуют жесткие временные ограничения. Вам вряд ли выдадут деньги на несколько лет в первый же месяц после прибытия в город и получения временной регистрации.
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