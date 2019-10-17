Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Можно ли рассчитывать на кредит с временной регистрацией

  • 17/10/2019, 12:12
Банковские служащие в своей работе руководствуются достаточно жесткими правилами. Если вы хотите взять кредит с временной регистрацией, нужно обстоятельно подготовиться к визиту в банк. Сразу скажем, что такая ситуация не относится к категории безвыходных, ее можно решить.

Банкиры судят о соискателе по большой совокупности фактов. Только после рассмотрения всех представленных документов и собеседования выносят окончательное решение.

Смягчающие факторы

Претендент может смело рассчитывать на получение в банке заемных средств, не имея при этом постоянной регистрации. Желательно, чтобы срок временной регистрации в такой ситуации был максимально возможным. Хотите избежать отказа? Тогда обращайтесь сразу в банк, через которое получаете зарплату. В этой ситуации принимающий решение специалист будет полностью владеть информацией о ваших официальных доходах.

Существует достаточно большой, объемный перечень факторов, которым уделяется самое пристальное внимание в процессе сотрудничества с клиентом без постоянной регистрации:

  • Первостепенное значение имеет уровень доходов претендента. Если у вас заработная плата выше средней по региону, временная регистрация не служит сдерживающим моментом.
  • В обязательном порядке просматривается кредитная история. Если в прошлом вы несвоевременно возвращали долги, шансы на положительное решение становятся меньше.
  • Не секрет, что банкиры придерживаются определенных правил при работе с молодыми, пожилыми заявителями. В 18-19 сложно добиться кредитования в больших объемах на длительный период. Такие же проблемы возникают у пенсионеров, чей возраст достигает 68-70 лет.
  • Предоставление недостоверных данных способно полностью закрыть доступ к заемным средствам. Никогда не предъявляйте ложную информацию о себе ради того, чтобы взять кредит.

На что может рассчитывать заемщик

В каждой конкретной ситуации специалисты банка действуют, исходя из всех сопутствующих обстоятельств. Если у претендента временная регистрация, но он хочет приобрести жилье, такая сделка возможна! Клиент должен хорошо зарабатывать, предоставить залоговое имущество. Привлечение к подписанию договора солидного поручителя тоже упрощает достижение цели. Помните, что в любом случае отсутствие постоянной регистрации требует больших усилий для подтверждения своей лояльности.

В некоторых банках доступно лишь потребительское кредитование на небольшие суммы. Вы можете смело рассчитывать на получение средств в размере нескольких месячных доходов. Будьте готовы к тому, что банкиры все равно отнесут вас к группе риска. Что это будет означить на практике? Не только ограничение по сумме кредита, но и повышенную ставку. Подробно про требования всех банков к заемщикам можно прочитать на сайте https://plusfinance.ru/.

Важно! Нередко действуют жесткие временные ограничения. Вам вряд ли выдадут деньги на несколько лет в первый же месяц после прибытия в город и получения временной регистрации.

Популярное с сайта

В Новосибирской области орудуют газовые мошенники

17/10/2019, 12:07
Мошенники представляются сотрудниками «Межрегионгаза» и предлагают наличными оплатить задолженность за потреблённый газ.

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37
Он позволит повысить интенсивность и безопасность полетов в небе над Западной Сибирью.
Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00
Депутаты предложили правительству поискать дополнительные источники финансирования работ по капитальному ремонту домов.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Газификация области может остановиться в следующем году

17/10/2019, 14:17

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24

«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

17/10/2019, 13:19

Производители сельхозпродукции Новосибирской области увеличили цены на 1%

17/10/2019, 12:56

Новосибирцы могут стать общественными представителями АСИ

17/10/2019, 12:27

В Новосибирской области орудуют газовые мошенники

17/10/2019, 12:07

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35

Орфей спускается в ад

16/10/2019, 18:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска