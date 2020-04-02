В Новосибирской области оштрафованы семь нарушителей карантина

Семь человек, нарушивших карантин, оштрафованы в Новосибирской области. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области со ссылкой на областное Управление МВД. Отмечается, что полиция ежедневно проверяет, соблюдают ли режим самоизоляции люди, прибывшие из-за рубежа. На семерых нарушителей составлены административные протоколы.

— Также сотрудники органов внутренних дел следят, соблюдают ли жители Новосибирской области постановление губернатора, ограничивающее передвижение. Особенно пожилые люди. Полицейские уже провели с недисциплинированными гражданами более 60 тысяч профилактических бесед, — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе напомнили, что 1 апреля вступил в силу закон, который ужесточает наказание за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Штраф за несоблюдение режима изоляции теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди – от 150 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы начинаются от 50 тысяч рублей, для юридических – от 200 тысяч рублей.

Если пренебрежение правилами карантина расценят как уголовное преступление, наказание будет еще строже, вплоть до тюремного заключения.

За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, также будут штрафовать. Граждан на 300–700 тысяч руб. СМИ и юридические лица на 1,5-5 миллионов рублей.

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