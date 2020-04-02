«Сибгидромехстрой» построит дорогу к ЛДС

Компания «Сибгидромехстрой» стала победителем тендера на выполнение работ по разработке руслового притрассового карьера строительного песка «Арена» гидромеханизированным способом с укладкой грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Напомним, тендер был объявлен 12 марта, прием заявок шел до 1 апреля. Начальная цена контракта составляла 113,4 млн рублей. Согласно протоколу аукциона, единственным участником и победителем конкурса стала компания «Сибгидромехстрой» («Сибгмс») с ценой контракта 94,5 млн рублей.

Исполнителю предстоит выполнить разработку руслового притрассового карьера строительного песка «Арена» гидромеханизированным способом. Подрядчик также должен обеспечить укладку грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста.

АО «Сибгидромехстрой» («Сибгмс») специализируется на гидромеханических работах. В числе объектов компании намыв площадки для строительства электродепо Омского метрополитена, очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также намыв территории под строительство выставочного комплекса «Экспоцентр».

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