В Новосибирской области осужден депутат, который похитил искусственные драгоценные камни

Приговором Обского городского суда Новосибирской области депутату одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 000 рублей.

По версии следствия, 18 февраля 2018 года в аэропорту «Толмачёво» сотрудники Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области изъяли из ручной клади у обвиняемого и представителя ООО «Тайрус» драгоценные камни, ювелирные изделия, а также необработанные искусственно выращенные кристаллы, подлежащие таможенному оформлению, которые они перевозили из России в Королевство Тайланд на международную выставку.

Как рассказали следователи, районный депутат решил похитить драгоценные кристаллы, которые принадлежали одной из компаний. В 2019 году народный избранник подделал доверенность на получение кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта «Толмачево». Поддельный документ был передан таможеннику. Ничего не подозревавший сотрудник отдал кристаллы депутату.

Свою вину обвиняемый полностью признал.

По решению суда, кристаллы должны быть переданы в ООО «Тайрус», которое в Новосибирске занималось их производством — выращиванием по собственным технологиям, обработкой и продажей.

В конце прошлого года СК по Новосибирской области сообщал, что злоумышленники похитили синтетические кристаллы изумруда колумбийского цвета в виде необработанных пластин общим весом 128 кг, синтетические кристаллы изумруда бразильского цвета в виде необработанных пластин общим весом 34 кг, синтетические кристаллы изумруда АВ (традиционного) в виде необработанных пластин общим весом 156 кг, синтетические кристаллы александрита в виде необработанных кусков (лодочек) общим весом 23 кг, ограненные вставки из выращенных (синтетических) кристаллов изумруда, корунда, александрита общим весом 295,68 грамм, и необработанные (синтетические) кристаллы этих же материалов общим весом 805,59 грамм (выставочный материал), синтетического голубого берилла аквамаринового цвета общим весом 1 401 грамм, упакованные в пластиковые контейнеры и бумажные коробки. Имущественный ущерб ООО «Тайрус», по версии следствия, составил свыше 575 млн рублей.