Банк «Левобережный» разработал «бессрочную» форму рамочного соглашения по банковским гарантиям

Банк заботится о том, чтобы клиенты не волновались о сроке завершения соглашения. Поэтому была внедрена новая, бессрочная форма документа. Она предусматривает возможность пролонгации договора каждые 12 месяцев с сохранением обеспечения. При этом дополнительные документы предоставлять не нужно. Тем самым клиент имеет возможность пользоваться банковскими гарантиями непрерывно.

Напомним, для оформления рамочного соглашения по банковским гарантиям в сумме до 10 млн рублей достаточно 3 документа: паспорта участников сделки, реквизиты организации и условия контракта. Если вам необходимо обеспечение свыше 10 млн рублей, дополнительно банк запросит декларации по налогу на прибыль за последние 2 квартала. Банк «Левобережный» производит выдачу бланков банковских гарантий за 20 минут.

Добавим также, что для компаний малого и среднего бизнеса был реализован новый сервис в рамкам рамочного соглашения. В момент выдачи банковских гарантий клиент получает в ОНЛАЙН-офисе подтверждение оплаты комиссии в формате pdf с электронной подписью уполномоченного лица банка.

Получите консультацию по кредитованию МСБ можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).