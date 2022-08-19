В Новосибирской области открылся молочный комплекс на 1000 голов

Крупный инвестиционный проект реализован в Баганском районе: в селе Вознесенка, сообщает пресс-служба регионального правительства. Строительство велось с 2021 года. В проект инвестировано более 250 млн рублей.

— С целью увеличения молочной продуктивности и улучшения генетического потенциала стада ОАО «Вознесенское» приобретено более 300 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы в племенном репродукторе ООО «КФХ Русское Поле», говорится в сообщении. — В покупке животных помогла господдержка: хозяйство получило возмещение 30% понесенных затрат.

Всего в этом году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предприятию было предоставлено 18,3 млн рублей средств государственной поддержки по нескольким направлениям, в числе которых: поддержка племенного животноводства, возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, на приобретение технических средств и оборудования.

ОАО «Вознесенское» занимается растениеводством, разведением крупного рогатого скота, производством молока и мяса. На настоящее время в хозяйстве содержится 2808 голов КРС, их них 1720 – молочного направления продуктивности, в том числе 700 коров. За семь месяцев 2022 года валовой надой молока составил 2,2 тысячи тонн.