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ВТБ: треть платежей по кредитным картам «Мир» проходит бесконтактно

  • 19/08/2022, 14:45
С момента запуска кредитной карты ВТБ на платежной системе «Мир» количество операций, совершаемых бесконтактным способом с помощью гаджетов, ежемесячно растет в 1,5 – 2 раза.

Новости бизнесаСегодня их доля уже превышает 30%. Банк продолжает улучшать условия обслуживания по «Карте возможностей» — теперь владельцы могут добавить ее в один клик в платежный сервис Mir Pay и выпустить дополнительную карту в цифровом формате.

Дополнительную кредитную «Карту возможностей» национальной платежной системы теперь можно выпустить в приложении ВТБ Онлайн в цифровом формате без визита в офис и использовать ее для расчета за товары и услуги с помощью смартфона. Для этого достаточно выбрать счет действующей кредитной карты в приложении, нажать на кнопку «Открыть», после нескольких кликов дополнительная цифровая карта «Мир» будет готова. Клиенту останется только назначить пин-код через ВТБ Онлайн, и картой сразу можно будет пользоваться для оплаты покупок. Выпуск дополнительной цифровой «Карты возможностей» уже доступен в приложении для Android устройств. К осени банк планирует реализовать сервис для приложений на базе iOS и в веб-версии ВТБ Онлайн.

Для бесконтактной оплаты товаров и услуг кредитные карты «Мир» теперь можно добавить в платежный сервис Mir Pay в несколько касаний в мобильном приложении банка. Выбрав карту на экране ВТБ Онлайн, клиент увидит меню «Добавить в Mir Pay». Система предложит установить соответствующее приложение, после чего станет возможно оплачивать покупки смартфоном, для этого достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Сервис доступен владельцам устройств Android, начиная с версии 7.0.

«Многие владельцы банковских карт лишились возможности использовать привычные сервисы бесконтактной оплаты после ухода с российского рынка международных платежных систем. ВТБ активно развивает цифровые сервисы и внедряет новые решения, которые позволяют оперативно вернуть клиентам уже привычные опции. Пользователи смартфонов на базе Android смогут пользоваться бесконтактной оплатой, моментально выпустив цифровую кредитку без визита в офис. По итогам второго квартала более 30% совершаемых в ВТБ платежей по кредитным картам «Мир» уже происходили бесконтактным способом, и мы видим тенденцию к росту этой доли. Поэтому появление нового функционала, значительно упрощающего процесс токенизации, или процесс добавления в «кошелек», сможет способствовать переходу на «Мир» большего числа пользователей кредитных карт других платежных систем», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ (ПАО).

ВТБ запустил возможность оформления кредитной «Карты возможностей» на базе национальной платежной системы в марте 2022 года. За это время банк выдал более 270 тысяч кредитных карт «Мир», при этом четверть из них – цифровые. По итогам первого полугодия портфель кредитных карт банка вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей.

Выпуск и обслуживание «Карты Возможностей» бесплатны для всех клиентов. Беспроцентный период составляет до 110 дней на любые покупки и действует на снятие наличных и переводы, а максимальный кредитный лимит составляет 1 млн руб. Все держатели «Карты возможностей» — участники бесплатной программы лояльности получают кешбэк от 2% до 3,5% в популярных категориях «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Транспорт и такси», а также до 50% у партнеров банка.

Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и получить ее с бесплатной доставкой или в удобном отделении. Цифровую версию карты можно оформить в мобильном приложении или интернет-банке ВТБ Онлайн.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : карта Мир ВТБ бесконтактные платежи


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