Застройщики обманули дольщиков в Новосибирске на 190 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей ООО «Стройинвестпроект». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, один из злоумышленников похитил имущество другой организации в сумме более 9 млн рублей.

В целях обеспечения гражданских исков в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 200 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, дома компании вошли в список 40 долгостроев, которые правительство региона планирует достроить с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Речь идет о доме в р.п. Краснообск — здание № 254 и в Бердске — по ул. Карла Маркса, 57/1.

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