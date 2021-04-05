В Новосибирской области открыт прием заявок на весенний сезон охоты

По сообщению пресс-службы правительства региона, сегодня официально открыт прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. По отдельным видам установлены особые требования и сроки.

— Изменения касаются сроков весенней охоты в северных и южных районах области на селезней уток, вальдшнепа, самцов глухаря обыкновенного и самцов тетерева обыкновенного на токах. Также установлен запрет весенней охоты на гуся белолобого (кроме Баганского, Купинского и Чистоозерного районов), на самцов глухаря обыкновенного в общедоступных охотничьих угодьях, — пояснили в пресс-службе ведомства.

При подаче заявления в электронном виде через портал Госуслуг граждане имеют возможность осуществить оплату госпошлины в личном кабинете, самостоятельно записаться на удобное время и выбрать место получения разрешения.