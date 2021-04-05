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В Новосибирской области открыт прием заявок на весенний сезон охоты

  • 05/04/2021, 17:09
Авторы: Марина Санькова
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Получить скидку по госпошлине и ускорить процесс получения разрешения можно, если подать заявление через Единый портал госуслуг.

По сообщению пресс-службы правительства региона, сегодня официально открыт прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. По отдельным видам установлены особые требования и сроки.

— Изменения касаются сроков весенней охоты в северных и южных районах области на селезней уток, вальдшнепа, самцов глухаря обыкновенного и самцов тетерева обыкновенного на токах. Также установлен запрет весенней охоты на гуся белолобого (кроме Баганского, Купинского и Чистоозерного районов), на самцов глухаря обыкновенного в общедоступных охотничьих угодьях, — пояснили в пресс-службе ведомства.

При подаче заявления в электронном виде через портал Госуслуг граждане имеют возможность осуществить оплату госпошлины в личном кабинете, самостоятельно записаться на удобное время и выбрать место получения разрешения.

— При выборе любого вида ресурса (за исключением налогооблагаемого ресурса – тетерев, глухарь) и филиала МФЦ в качестве места выдачи разрешения процесс получения разрешения осуществляется полностью в автоматическом режиме без участия сотрудников профильного ведомства, что сокращает время получения разрешения. Дополнительным удобством подачи заявления в электронном виде является предоставление 30% скидки на оплату госпошлины, — добавили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com автор: Timrupard

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : сезон охоты прием заявок Госуслуги


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