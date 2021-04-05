СГК заплатила в бюджет Новосибирской области свыше 1 миллиарда рублей налогов

Налоговые отчисления Сибирской генерирующей компании (СГК) в бюджет Новосибирской области составили 1 млрд 020 млн 371 тысяч рублей.

Новосибирская область — на третьем месте после Красноярского края и Кемеровской области по отчислениям налоговых платежей в бюджеты регионов присутствия СГК. Основной фактор — объемы производственных мощностей, работающих на территории, а также показатели деятельности предприятий.

По итогам прошлого года производственные показатели работы предприятий СГК в Новосибирской области снизились — как и в ряде других регионов присутствия энергокомпании. Отпуск тепловой энергии по всем теплоисточникам СГК, включая котельные, составил чуть более 13 млн Гкал, что на 4,4% ниже, чем годом ранее. Выработка электроэнергии составила 10 млрд 096 млн кВтч – это почти на 10% ниже показателя за 2019 год. Снижение производственных показателей связано, прежде всего, с природными факторами – теплой зимой и высокой водностью.

2,2 миллиарда рублей было направлено в бюджет Красноярского края. 1,76 миллиарда рублей получил бюджет Кемеровской области, 1 миллиард рублей — Новосибирская область. В этих регионах установленная мощность предприятий СГК наибольшая. 793 миллиона рублей СГК направила в бюджет Алтайского края, 921 миллион — в бюджет Свердловской области и 350 миллионов — Хакасии. Также часть средств пошла в бюджеты Приморского края, республики Тыва и города Москвы.

Во всех регионах присутствия в 2020 году Сибирская генерирующая компания и подконтрольные ей предприятия заплатили в федеральный и региональные бюджеты и внебюджетные фонды 20 миллиардов рублей в виде налогов и страховых взносов.

Основную часть этой суммы составили налоговые платежи — 14,4 миллиарда рублей. Большая часть налогов — 7 миллиардов рублей — поступила от СГК в федеральный бюджет. Остальные средства распределились между региональными бюджетами.