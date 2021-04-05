LG объявила об уходе с рынка смартфонов

По сообщению сайта «Финам» со ссылкой на СЕУЛ (Рейтер), Южнокорейская компания LG Electronics Inc свернет свое убыточное подразделение мобильных устройств после того, как не смогла найти покупателя. Это первый крупный бренд смартфонов, покидающий высококонкурентный рынок. Подразделение мобильных телефонов потеряло $4,5 млрд с 2016 года.

Южнокорейская LG заявила, что закроет свой убыточный бизнес по производству мобильных телефонов по всему миру. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, а также развитии решений для бизнеса.

LG является третьим по величине брендом в США и имеет 10-процентную долю рынка, которая, как ожидается, перейдет к Samsung Electronics и Apple Inc. При этом Samsung может получить преимущество за счет более широкой модельной линейки в среднем ценовом сегменте.

— Уже выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны для продажи, а компания в течение определенного времени продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять ПО. Срок поддержки зависит от страны, отмечает LG, — сообщает VC.RU

LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов. В компании добавили, что продолжат использовать свой опыт в производстве мобильных устройств и разрабатывать технологии, например, 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.