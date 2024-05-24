В Новосибирской области отметили рост детей с ожирением

В последние годы медики отмечают увеличение числа детей, страдающих ожирением в Новосибирской области. Большинство из них — мальчики.
Как рассказала главный эндокринолог региона Лариса Санникова, ежегодно количество таких детей увеличивается на 10–13%.
Она также отметила, что вызывает беспокойство рост случаев саркопенического ожирения. Это состояние, при котором у ребёнка не так много подкожного жира, но очень мало мышечной массы. Этот тип ожирения называют старческим, так как он может привести к различным эндокринным нарушениям.
Основной причиной ожирения у детей является нездоровый образ жизни: низкая физическая активность и неправильное питание. В настоящее время в регионе зарегистрированы 12 детей с крайней формой ожирения.
Ранее редакция сообщал о том, что в ходе профосмотров сердечно-сосудистые заболевания выявлены у 700 сотрудников предприятий Новосибирска.
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