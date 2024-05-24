Porsche упал на проезжую часть на Ипподромской в Новосибирске

Ночью 24 мая в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Porsche.
Видеозапись с места происшествия была опубликована в паблике «АСТ-54». На ней видно, как водитель Porsche съезжал с улицы Фрунзе на улицу Ипподромскую и не справился с управлением. В результате автомобиль упал на проезжую часть.
По информации ГИБДД, Porsche совершил наезд на светофор.
— В результате ДТП пострадал водитель Porsche, мужчина 1986 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение, характер его травм уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства случившегося.
Ранее редакция сообщала о том, что смерть разбившихся в ДТП на трассе под Новосибирском людей попала на видео.
Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте.
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