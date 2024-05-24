Porsche упал на проезжую часть на Ипподромской в Новосибирске

Ночью 24 мая в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Porsche.

Видеозапись с места происшествия была опубликована в паблике «АСТ-54». На ней видно, как водитель Porsche съезжал с улицы Фрунзе на улицу Ипподромскую и не справился с управлением. В результате автомобиль упал на проезжую часть.

По информации ГИБДД, Porsche совершил наезд на светофор.

— В результате ДТП пострадал водитель Porsche, мужчина 1986 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение, характер его травм уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства случившегося.

Ранее редакция сообщала о том, что смерть разбившихся в ДТП на трассе под Новосибирском людей попала на видео.