В Новосибирской области отремонтировали более 100 км федеральных дорог

ФКУ «Сибуправтодор» привело к нормативному состоянию 111 км, 45 из них отремонтировали капитально, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Отремонтированные участки трассы Р-254 «Иртыш»: км 1203 — км 1218 и км 1136 — км 1146.

В программу дорожных работ 2019 года вошло 10 участков, из них четыре объекта капитального ремонта: два на трассе Р-255 «Сибирь» (км 41-45 и км 108-123) и два на автодороге Р-254 «Иртыш» (км 1203 – км 1218 и км 1088 – км 1100).

На 15-километровом отрезке трассы «Сибирь» км 108 — км 123 в Болотнинском районе, переходящем с прошлого года, дорожники довели до нормативных параметры проезжей части, включая продольные и поперечные уклоны, привели в порядок семь примыканий и два пересечения, отремонтировали водопропускные трубы, заменили дорожную одежду, металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.

В конце октября закончены работы и на трассе Р-254 «Иртыш», в том числе на переходящих с прошлого года объектах капитального ремонта км 1088 – 1100 в Чановском районе и км 1203 – км 1218 в Убинском. Там также довели параметры земляного полотна и дорожной одежды до II технической категории, отремонтировали пересечения, обновили элементы обустройства дороги и уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20. В ходе текущего ремонта участка км 1136 — км 1146 той же трассы в порядок привели транспортную развязку и два пересечения, заменили 6,3 тыс. п.м. барьерного ограждения, сигнальные столбики и знаки. Именно на трассе Р-254 «Иртыш» в нынешнем году опробована методика объёмного проектирования асфальтобетонных смесей. Технология предполагает учет климатических условий и интенсивности движения на конкретных участках дорог с точным подбором марки битумного вяжущего. Это позволит увеличить межремонтный срок c 5 до 12 лет. Покрытие «нового поколения» уложили на 22 км (км 1272 – 1282 и км 1248 – 1260).

Ещё один переходящий 20-километровый участок введён в эксплуатацию на Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе. На участке с км 90 по км 109 не только восстановили дорожное покрытие, но и привели в порядок пять автобусных остановок и 460 п.м. тротуаров, а также 11 примыканий и пять пересечений.

Отмечается, что общий объем ремонта ФКУ «Сибуправтодор» в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях в 2019 году составляет 270 км, в том числе капитального ремонта – 105 км.

Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»