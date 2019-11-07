Проект «Инд-Сибирь» обещают запустить в ближайшее время

По проекту ООО «Инд-Сибирь» — создание вертикально интегрированного холдинга по производству мяса индейки — проведен ряд работ. Определены площадки под строительство, проведена геология, геодезия участков, разработана проектно-сметная документация, но существует проблема с кредитным договором, — пояснил на пресс-конференции в Интерфакс министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В тоже время, он напомнил, что Минсельхоз РФ одобрил проект, как получателя федеральной субсидии. Сумма запланированных в проект инвестиций составляет 4,2 млрд рублей.

Как сообщил в начале этой недели ТАСС, со ссылкой на совладельца ТД «Сибирский гигант» (инициатор проекта «Инд-Сибирь») Александра Манцурова, проект по созданию холдинга был остановлен в связи с тем, что он не договорился по условиям с финансирующим банком. Манцуров заявил, что проект готов и в ближайшее время он планирует начать поиск нового инвестора или банка для его реализации.

Проект ООО «Инд-Сибирь» был одобрен на инвестиционном совете области в декабре 2017 года. Инициатор проекта заявлял о создании в Колыванском районе вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 7 660 тонн мяса индейки в год с возможностью расширения производительности до 15 000 тонн.

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