Инсайдерская информация для собственников бизнеса и ТОП- менеджеров

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- Сергей Макшанов- Эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про».
Специализация: разработка бизнес-концепций, модернизация действующих стратегий, технология максимизации прибыльности бизнеса.
- Демид Голиков Руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».
Специализация: стратегическое планирование, концепции и бизнес-идеи, фасилитация стратегических сессий.
- Григорий Карлышев Аналитик направления «Стратегический маркетинг»
Специализация: проекты по разработке интернет-стратегии, аудиту и повышению эффективности интернет-проектов. Количественные и качественные исследования: товары, бренды, потребители…
- Зоя Стрелкова Руководитель направления «Экономика компании», ведущий финансовый аналитик ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».
Специализация: диагностика экономики компании, аудит и модернизация управленческого учёта. Разработка «приборных панелей». Построение экономической модели, экономическое обоснование стратегии компании
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Фото предоставлено организаторами