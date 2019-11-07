Инсайдерская информация для собственников бизнеса и ТОП- менеджеров

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11 профильных аналитиков

3 месяца подготовки

2000 часов аналитической работы

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Сергей Макшанов- Эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про».

Специализация: разработка бизнес-концепций, модернизация действующих стратегий, технология максимизации прибыльности бизнеса.

Эксперт №1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про». Специализация: разработка бизнес-концепций, модернизация действующих стратегий, технология максимизации прибыльности бизнеса. Демид Голиков Руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».

Специализация: стратегическое планирование, концепции и бизнес-идеи, фасилитация стратегических сессий.

Руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Специализация: стратегическое планирование, концепции и бизнес-идеи, фасилитация стратегических сессий. Григорий Карлышев Аналитик направления «Стратегический маркетинг»

Специализация: проекты по разработке интернет-стратегии, аудиту и повышению эффективности интернет-проектов. Количественные и качественные исследования: товары, бренды, потребители…

Аналитик направления «Стратегический маркетинг» Специализация: проекты по разработке интернет-стратегии, аудиту и повышению эффективности интернет-проектов. Количественные и качественные исследования: товары, бренды, потребители… Зоя Стрелкова Руководитель направления «Экономика компании», ведущий финансовый аналитик ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».

Специализация: диагностика экономики компании, аудит и модернизация управленческого учёта. Разработка «приборных панелей». Построение экономической модели, экономическое обоснование стратегии компании

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Фото предоставлено организаторами