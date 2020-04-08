В Новосибирской области первые трактора вышли в поля

Новосибирские аграрии приступили к весенним полевым работам по закрытию влаги и боронованию многолетних трав. Первой в поля вышла техника АО «Ивановское» Баганского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, на площади 170 га произведена прибивка влаги, на площади 80 гектаров – раннее весеннее боронование многолетних трав. В полях работало четыре агрегата. В ближайшие дни и другие предприятия степной зоны области приступят к полевым работам. Сроки начала посевной кампании-2020в нашем регионе – ориентировочно в конце апреля-начале мая.

— Государство будет поддерживать новосибирских аграриев при проведении весенних полевых работ, в том числе при проведении посевной кампании. Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, все меры государственной поддержки сельхозпроизводства в нашем регионе сохранены в полном объеме. В рамках областной госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2020 году сельхозпроизводителям будет перечислено более 2,9 млрд рублей. Правительство Новосибирской области уже перечислило аграриям 475 млн рублей средств господдержки, до конца апреля планируется довести еще 600 млн рублей, — отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Общая посевная площадь, согласно принятым рабочим планам на проведение весенне-полевых работ в Новосибирской области, в этом году составит 2 млн 260 тыс. га, что на 37 тыс. га выше уровня прошлого года. Готовность аграриев региона к проведению посевной существенно выше, чем в предыдущие годы. В хозяйствах имеется весь необходимый запас семян: 296,2 тыс. тонн. Кроме того, ежегодно увеличиваются объемы приобретения семян высоких репродукций. Как отметил министр, в этом году темпы накопления оригинальных и элитных семян особенно высоки – приобретено уже 14 тысяч тонн.

Минеральных удобрений новосибирские аграрии закупили 63 тысячи тонн, это 83% от запланированного объема: здесь также динамика накопления в сравнении с другими годами положительная. Рекордными темпами также идет техническое переоснащение хозяйств региона – с начала года приобретено 370 единиц техники и оборудования на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Elsemargriet