Предприятия Госкорпорации Ростех возобновили работу

Госкорпорация Ростех признана системообразующей организацией, от деятельности которой зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России. Результаты работы корпорации напрямую влияют на реализацию нацпроектов, обороноспособность страны и другие аспекты национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что значительная часть предприятий Госкорпорации в апреле возобновляет работу. В частности, продолжат работу большая часть предприятий авиационного и радиоэлектронного кластеров, кластера вооружений, а также ряд организаций прямого управления. Напомним, в Новосибирской области работает 10 предприятий, входящих в Ростех.

— К работе, в первую очередь, привлекается персонал, необходимый для обеспечения непрерывности производственных процессов, задействованный в исполнении приоритетных контрактов в сфере гражданского производства, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами. Также без остановки продолжают работу предприятия Ростеха, осуществляющие выпуск фармацевтической продукции и медицинского оборудования, остро необходимого учреждениям здравоохранения. Прежде всего, речь о производстве аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательного оборудования, тепловизионной техники, обеззараживателей воздуха и средств индивидуальной защиты. Напомним, что по решению правительства организации Ростеха определены едиными поставщиками данной продукции, — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании подчеркнули, что принятые решения безусловно учитывают существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. График работы каждого конкретного предприятия определяется по согласованию с региональными властями.

Кроме того, принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей. Там, где это возможно, сотрудники продолжают работу в дистанционном режиме — для них массово организуются удаленные рабочие места.

— Численность персонала на рабочих местах наращивается постепенно. В производственных помещениях перед началом рабочего дня у сотрудников бесконтактным способом измеряется температура, в том числе, с помощью тепловизоров. Регулярно проводится дезинфекция рабочих мест специальными средствами. Дополнительно в помещениях устанавливаются устройства обеззараживания воздуха. Сотрудники оснащаются средствами индивидуальной защиты, — рассказали в пресс-службе.

Контроль за соблюдением необходимых мер и профилактикой распространения вирусной инфекции осуществляют специально созданные на базе предприятий и холдинговых компаний оперативные штабы.​

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