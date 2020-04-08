В муниципальные аптеки поступят 330 тысяч масок

В Новосибирск прибыло 330 тысяч масок. Сегодня в течение дня их развезут по аптекам МП «Новосибирская аптечная сеть», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы получили груз — 330 тысяч масок. Это примерно трехгодовой объем продаж в обычное время. Насколько хватит этой партии предсказать сейчас сложно, — отметил директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

По его словам, для доставки масок в муниципальные аптеки привлекается весь транспорт новосибирской аптечной сети. К вечеру маски поступят в продажу, и жители смогут их приобрести. В зависимости от спроса, чтобы исключить спекуляцию, возможно, будет введено ограничение – максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски из этой партии – 40 рублей.

Сейчас руководство МП НАС совместно с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ведут переговоры о дальнейших поставках.

— Мы ежедневно будем следить за количеством выбытия и, собрав статистику за два-три дня, будем понимать насколько этой партии может хватить. Переговоры с поставщиками мы не прекращаем, будем договариваться о следующей партии, — подчеркнул Дмитрий Шеин.

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