В Новосибирской области планируется запуск завода по производству растительных масел

В районном центре Мошково сельхозпредприятие ООО «Звезда» – производитель подсолнечного масла – обеспечивает своей продукцией внутренний рынок региона, а также способствует сдерживанию роста цен на стратегически важные продукты питания.

В октябре 2021 г. планируется запуск завода по производству растительных масел производительностью 40 тонн в сутки и элеватора с полным циклом сушки и хранения семян около 6 тыс. тонн. Что также позволит сдерживать стоимость конечной продукции для потребителя.

Основной вид деятельности ООО «Звезда» – производство и реализация рафинированного подсолнечного масла. На производстве работает 100 человек. В 2020 году объём производства составил около 14 млн условных литров. Мощности предприятия составляют 1,5 млн бутылок масла в месяц. Кроме регионов РФ, продукция реализуется в другие страны: Китай, Индия, Казахстан. Предприятие по линии ООН поставляет гуманитарную помощь в Сирию и Афганистан, а также имеет серьёзный экспортный потенциал.