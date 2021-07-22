В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Минздрав региона поддерживает необходимый коечный резерв в коронавирусных госпиталях.

— По коечному фонду мы дополнительно закончили развертывать весь коечный фонд 25-ой больницы. На сегодняшний день у нас всего 6582 койки, занято 5674, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Также в регионе продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом привиты 544 437 человек, более 433 тысяч жителей региона закончили полный курс вакцинации.

24 июля ожидается поступление очередной партии вакцины – 9 тысяч комплектов.

Сейчас в области развёрнуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 — в Новосибирске и 55 — в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Также работают 19 мобильных пунктов на территории Новосибирска и 12 мобильных пунктов в Новосибирской области.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.