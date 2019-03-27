В Новосибирской области по нацпроекту «БКД» отремонтируют более 534 км дорог

В Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) только в 2019 году отремонтируют более 534 км автодорог – это больше протяжённости Новосибирской области с юга на север, составляющей свыше 400 км, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— За шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется довести до нормативного состояния 46% региональной дорожной сети – это 1188 км региональных дорог. В 2019 году общее финансирование работ составит 5,4 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 2,5 млрд рублей, за счёт средств областного бюджета Новосибирской области – 2,7 млрд рублей, за счёт средств местных бюджетов городских округов Новосибирской области – 225,4 млн рублей. На эти средства планируется привести в нормативное состояние почти 92,3 км дорожной сети Новосибирской области, а также 67,5 км дорожной сети Новосибирской агломерации, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По словам Анатолия Костылевского, наибольшего вложения средств требуют дороги в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово и ряд региональных автодорог. В Новосибирске будут реконструированы автодороги, являющиеся вылетными трассами из города: ул. 2-ая Станционная на участке от дома № 29 до Колыванского кольца, ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до городской черты, Гусинобродское шоссе от ул. Коминтерна до городской черты.

По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, кроме дорог в границах Новосибирской агломерации, планируется провести работы на 60 объектах протяженностью 92,3 км и общей стоимостью 3 млрд рублей. Основными на региональных дорогах в 2019 году являются объекты в Барабинском, Купинском, Карасукском, Доволенском, Сузунском, Коченёвском районах области.

Также в числе основных задач реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году – снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сокращение количества погибших в ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры и другие направления.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области