ФИОП и ПАО «Транснефть» разработают внутритрубного диагностического робота

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, ПАО «Транснефть», АО «Транснефть-Диаскан» и ООО «Тьюбот» 19 марта 2019 года подписали соглашение о разработке и создании промышленного образца роботизированного диагностического комплекса для обследования технологических трубопроводов, сообщили в пресс-службе РОСНАНО.

Сотрудничество направлено на реализацию одного из перспективных направлений технологического развития ПАО «Транснефть» — внедрение роботизированного устройства для внутритрубной очистки и диагностики технологических трубопроводов и участков сложной геометрии. Разработкой и производством роботизированного шасси займется компания ООО «Тьюбот», созданная на базе ООО «СИГМА. Новосибирск», входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ. АО «Транснефть–Диаскан» осуществляет разработку и производство магнитной измерительной системы.

В компании подчеркнули, что роботизированный комплекс для «Транснефти» обеспечит автоматизацию процесса диагностического обследования технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций и поможет своевременно обнаруживать дефекты трубопровода. Внутритрубный робот сможет самостоятельно проходить тройники, отводы, а также проводить преддиагностическую очистку трубопроводов. Модульная конструкция роботизированного комплекса позволит подключать к роботизированному шасси дополнительные специализированные блоки диагностики и ремонта.

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