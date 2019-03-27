Главгосэкспертиза России согласовала проект ледового дворца спорта в Новосибирске

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе госучреждения.

Отмечается, что в ходе реализации проекта будет построена шестиэтажная ледовая арена общей площадью 55490 кв. м (шестой этаж – технический), а также камеры хранения, транспортные контрольно-пропускные пункты и два павильона досмотра, в одном из которых разместят кассы.

Основная арена сможет вместить 10500 зрителей. Рядом с ней оборудуют универсальный игровой зал и малую тренировочную площадку с временными трибунами на 200 мест.

На первом этаже арены обустроят две раздевалки, VIP-зоны, административные и технические помещения, на втором – фойе, санузлы, буфеты и гардеробы, пункт медобслуживания, помещения детского игрового комплекса и клубную зону. Третий этаж будет отведен под ложи и ресторан на 160 мест с террасой и видом на ледовую арену. На четвертом будут работать буфеты, сувенирные киоски и гардеробы, здесь же будут размещены выходы на трибуны второго яруса. Пятый этаж приспособят для представителей прессы.

В Главгосэкспертизе подчеркнули, что проект, получивший положительное заключение предусматривает создание на территории всего комплекса комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство будет финансироваться из средств бюджета Российской Федерации.

Многофункциональная ледовая арена строится в Новосибирске в преддверии проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. По завершении чемпионата новый ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области