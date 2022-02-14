В Новосибирской области поэтапно смягчат ковидные ограничения

— Очень важно своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введённых ограничений, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании с членами регионального правительства.

Учреждения здравоохранения Новосибирской области продолжают работать в режиме повышенной готовности. Служба скорой помощи за прошедшую неделю осуществила 18 021 выезд, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении – за неделю поступило 103 130 обращений граждан (на 30% меньше предыдущей недели).

— Сегодня есть небольшое увеличение числа госпитализируемых за счёт большого объёма выявляемых с коронавирусом пациентов, но тяжесть состояния больных сегодня меньшая по сравнению с третьей и четвёртой волнами, — уточнил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

В регионе продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 537 тыс. 632 человека, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 460 тыс. 652 жителя Новосибирской области. Показатель вакцинации жителей возрастной категории 60+ – 518 тыс. 514 человек.

За последние сутки зарегистрировано 5824 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 99 пациентов с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4855 коек, этого достаточно для всех, нуждающихся в госпитализации.