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В марте состоится предварительное судебное заседание по делу экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

  • 14/02/2022, 12:36
Автор:
Новости Новосибирска
Судебное заведение назначено на 2 марта 2022 года, председательствующим судьей в карточке дела значится Руслан Фролов.

— Центральный районный суд Новосибирска назначил предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников прокуратуры Новосибирской области и их подельников на 2 марта 2022 на 9.00. Дело находится в производстве судьи Руслана Фролова, — сообщили представители Центрального суда Новосибирска.

Напомним, что, по версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, окончании расследования без проверки, представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава инкриминируемого деяния.

Фото: pixabay.com — qimono

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд Денис Ференц


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