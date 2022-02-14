В марте состоится предварительное судебное заседание по делу экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

— Центральный районный суд Новосибирска назначил предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников прокуратуры Новосибирской области и их подельников на 2 марта 2022 на 9.00. Дело находится в производстве судьи Руслана Фролова, — сообщили представители Центрального суда Новосибирска.

Напомним, что, по версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, окончании расследования без проверки, представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава инкриминируемого деяния.