Два проекта в Новосибирской области приобрели статус МИП

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ обсудила вопрос о соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта ООО «Горный Базальт» «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» на земельном участке площадью 41 729 кв. м., и соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта АО «Вектор-Бест» «Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики» на земельных участках в Советском районе города Новосибирска общей площадью не менее 10 000 кв. м.
Согласно протоколу заседания, оба проекты признаны соответствующими критериям.
За масштабный инвестиционный проект «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» проголосовали 16 человек, шесть человек — воздержались.
Напомним, компания «Горный Базальт» планирует построить в ТОСЭР «Горный» завод по производству теплоизоляционных плит и матов из базальтового волокна. Максимальный проектный объём производства — 16, 8 тыс. тонн в год. «Горный базальт» рассчитывает создать 57 новых рабочих мест и вложить в проект 334 млн рублей. Планируемый запуск производства — весна 2022 года, год выхода на проектную мощность — 2023.
За масштабный инвестиционный проект «Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики» проголосовали 15 человек, семь человек — воздержались.
Фото с сайта poselok.gorniy.net
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