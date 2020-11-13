Два проекта в Новосибирской области приобрели статус МИП

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ обсудила вопрос о соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта ООО «Горный Базальт» «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» на земельном участке площадью 41 729 кв. м., и соответствии (несоответствии) масштабного инвестиционного проекта АО «Вектор-Бест» «Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики» на земельных участках в Советском районе города Новосибирска общей площадью не менее 10 000 кв. м.

Согласно протоколу заседания, оба проекты признаны соответствующими критериям.

За масштабный инвестиционный проект «Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» проголосовали 16 человек, шесть человек — воздержались.

Напомним, компания «Горный Базальт» планирует построить в ТОСЭР «Горный» завод по производству теплоизоляционных плит и матов из базальтового волокна. Максимальный проектный объём производства — 16, 8 тыс. тонн в год. «Горный базальт» рассчитывает создать 57 новых рабочих мест и вложить в проект 334 млн рублей. Планируемый запуск производства — весна 2022 года, год выхода на проектную мощность — 2023.

За масштабный инвестиционный проект «Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики» проголосовали 15 человек, семь человек — воздержались.

В состав комплекса, который разрабатывает инвестор, войдут производственный (6 тысяч кв. м) и складской (1 тысяча кв. м) корпуса. Объем инвестиций в проект — 600 млн рублей (без учета НДС), включая проектно-строительные и монтажные работы, а также оборудование. Компания планирует реализовывать проект за счет собственных средств. Срок инвестиционной фазы строительства — 5 лет. Срок окупаемости инвестиций — до 2029 года. Общая выручка по проекту составит 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — более 800 млн. В комплексе будут созданы не менее 100 рабочих мест. При выходе предприятия на проектную мощность средние зарплаты составят около 84 тысяч рублей. От реализации проекта (2020-2029 годы) в консолидированный бюджет Новосибирской области поступят 353 млн рублей налогов.

Фото с сайта poselok.gorniy.net