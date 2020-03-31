Путешествие на поезде по Германии

Германия – одна из наиболее популярных стран для путешественников из России. Путешествия по городам Германии, можно открыть для себя много нового и необычного. Обычно отправной точкой для поездки в Германию из России является Франкфурт. Авиабилеты из Москвы во Франкфурт можно посмотреть на сайте Tickets.ru.

Путешествие по Германии

По Германии можно передвигаться самыми различными способами:

самолётом;

поездом;

автобусом;

на арендованном автомобиле.

Среди туристов наиболее популярным транспортом для перемещения внутри Германии является поезд.

Какие поезда есть в Германии

В Германии есть магистральные и региональные поезда. Для туристических целей лучше всего подойдут магистральные. На таких поездах можно очень быстро добраться из одной точки страны в другую.

Магистральные поезда в Германии подразделяются на 3 категории:

высокоскоростные;

скорые;

скорые международные;

ночные.

Высокоскоростной поезд в Германии

Интервал движения на различных железнодорожных линиях составляет от 10 до 20 минут. Обычно железнодорожное движение открывается в 5 часов утра и заканчивается в 1-2 часа ночи. Исключения составляют ночные поезда, которые курсируют как раз в то время, когда основные поезда находятся в депо.

Куда можно добраться из Франкфурта

Франкфурт – один из главных транспортных узлов Германии. Из этого города можно добраться практически в любую точку страны. Давайте посмотрим, какие города стоит посетить в первую очередь, если вы начинаете своё путешествие по Германии из Франкфурта.