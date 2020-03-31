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Путешествие на поезде по Германии

  • 31/03/2020, 11:54
Коронавирус не вечен и рано или поздно мы вернемся к путешествиям. А пока сидим дома на карантине, почему бы не выяснить, куда и как было бы интересно поехать?

Германия – одна из наиболее популярных стран для путешественников из России. Путешествия по городам Германии, можно открыть для себя много нового и необычного. Обычно отправной точкой для поездки в Германию из России является Франкфурт. Авиабилеты из Москвы во Франкфурт можно посмотреть на сайте Tickets.ru.

Путешествие по Германии

По Германии можно передвигаться самыми различными способами:

  • самолётом;
  • поездом;
  • автобусом;
  • на арендованном автомобиле.

Среди туристов наиболее популярным транспортом для перемещения внутри Германии является поезд.

Какие поезда есть в Германии

В Германии есть магистральные и региональные поезда. Для туристических целей лучше всего подойдут магистральные. На таких поездах можно очень быстро добраться из одной точки страны в другую.

Магистральные поезда в Германии подразделяются на 3 категории:

  • высокоскоростные;
  • скорые;
  • скорые международные;
  • ночные.

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Высокоскоростной поезд в Германии

Интервал движения на различных железнодорожных линиях составляет от 10 до 20 минут. Обычно железнодорожное движение открывается в 5 часов утра и заканчивается в 1-2 часа ночи. Исключения составляют ночные поезда, которые курсируют как раз в то время, когда основные поезда находятся в депо.

Куда можно добраться из Франкфурта

Франкфурт – один из главных транспортных узлов Германии. Из этого города можно добраться практически в любую точку страны. Давайте посмотрим, какие города стоит посетить в первую очередь, если вы начинаете своё путешествие по Германии из Франкфурта.

  1. Висбаден. Этот курортный городок расположен в 40 км от Франкфурта. Висбаден – старейший курорт Германии. Помимо, собственно, курорта, в Висбадене очень красивая архитектура. Исторический центр города сочетает в себе барокко и неоклассицизм, подчёркивая его невероятный шарм и разнообразие. Поезда в Висбаден ходят с интервалом в 5-10 минут, поездка займёт около 40 минут.
  2. Гейдельберг. Невероятной красоты городок, в котором сохранились средневековые замки. Удачное географическое расположение Гейдельберга позволяет туристам не только любоваться историческими памятниками, но и отправиться в лес или на реку Неккар для единения с природой. Поезда до Гейдельберга ходят каждый час, сама дорога также займёт примерно 60 минут.
  3. Карлсруэ. Ещё одно место для любителей истории. На центральной площади города расположен старинный дворец, выполненный во французском стиле. А прогулки по улочкам Карлсруэ приведут вас и к другим красивейшим памятникам архитектуры – церквям, средневековым зданиям и памятникам. Поездка на поезде в Карлсруэ займёт немного больше времени – 1 час 20 минут.
  4. Вюрцбург. Этот город – столица немецкого виноделия. Каждое лето здесь проходит винная ярмарка, знаменитая на весь мир. Но и в другие времена города в Вюрцбурге есть на что посмотреть. Здесь есть и исторические памятники, и средневековые крепости. На скоростном поезде из Франкфурта вы доберётесь до Вюрцбурга в течение часа.
  5. Кёльн. Ещё одна точка притяжения туристов в Германии. Главная достопримечательность Кёльна – огромный готический собор. Если задуматься, какими именно памятниками знаменита Германия, то в голову сразу придёт именно это здание. Готический собор Кёльна входит в список десяти главных архитектурных достопримечательностей Европы. Скоростной поезд довезёт вас от Франкфурта до Кёльна за 1 час 10 минут.
  6. Штутгарт. Этот город притягивает к себе автолюбителей со всего мира, ведь именно здесь расположены музеи двух легендарных немецких автопроизводителей – Mercedes и Porsche. В этих музеях выставляют не только исторические модели данных марок, но и новейшие концепт-кары. Также в Штутгарте расположен крупнейший в Германии ботанический сад, который придётся по вкусу любителям природы. Время поездки из Франкфурта в Штутгарт на скоростном поезде – полтора часа.
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Логистический комплекс «Почты России»

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Завод PepsiCo по производству снеков

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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