Путешествие на поезде по Германии

Германия – одна из наиболее популярных стран для путешественников из России. Путешествия по городам Германии, можно открыть для себя много нового и необычного. Обычно отправной точкой для поездки в Германию из России является Франкфурт. Авиабилеты из Москвы во Франкфурт можно посмотреть на сайте Tickets.ru.
Путешествие по Германии
По Германии можно передвигаться самыми различными способами:
- самолётом;
- поездом;
- автобусом;
- на арендованном автомобиле.
Среди туристов наиболее популярным транспортом для перемещения внутри Германии является поезд.
Какие поезда есть в Германии
В Германии есть магистральные и региональные поезда. Для туристических целей лучше всего подойдут магистральные. На таких поездах можно очень быстро добраться из одной точки страны в другую.
Магистральные поезда в Германии подразделяются на 3 категории:
- высокоскоростные;
- скорые;
- скорые международные;
- ночные.
Высокоскоростной поезд в Германии
Интервал движения на различных железнодорожных линиях составляет от 10 до 20 минут. Обычно железнодорожное движение открывается в 5 часов утра и заканчивается в 1-2 часа ночи. Исключения составляют ночные поезда, которые курсируют как раз в то время, когда основные поезда находятся в депо.
Куда можно добраться из Франкфурта
Франкфурт – один из главных транспортных узлов Германии. Из этого города можно добраться практически в любую точку страны. Давайте посмотрим, какие города стоит посетить в первую очередь, если вы начинаете своё путешествие по Германии из Франкфурта.
- Висбаден. Этот курортный городок расположен в 40 км от Франкфурта. Висбаден – старейший курорт Германии. Помимо, собственно, курорта, в Висбадене очень красивая архитектура. Исторический центр города сочетает в себе барокко и неоклассицизм, подчёркивая его невероятный шарм и разнообразие. Поезда в Висбаден ходят с интервалом в 5-10 минут, поездка займёт около 40 минут.
- Гейдельберг. Невероятной красоты городок, в котором сохранились средневековые замки. Удачное географическое расположение Гейдельберга позволяет туристам не только любоваться историческими памятниками, но и отправиться в лес или на реку Неккар для единения с природой. Поезда до Гейдельберга ходят каждый час, сама дорога также займёт примерно 60 минут.
- Карлсруэ. Ещё одно место для любителей истории. На центральной площади города расположен старинный дворец, выполненный во французском стиле. А прогулки по улочкам Карлсруэ приведут вас и к другим красивейшим памятникам архитектуры – церквям, средневековым зданиям и памятникам. Поездка на поезде в Карлсруэ займёт немного больше времени – 1 час 20 минут.
- Вюрцбург. Этот город – столица немецкого виноделия. Каждое лето здесь проходит винная ярмарка, знаменитая на весь мир. Но и в другие времена города в Вюрцбурге есть на что посмотреть. Здесь есть и исторические памятники, и средневековые крепости. На скоростном поезде из Франкфурта вы доберётесь до Вюрцбурга в течение часа.
- Кёльн. Ещё одна точка притяжения туристов в Германии. Главная достопримечательность Кёльна – огромный готический собор. Если задуматься, какими именно памятниками знаменита Германия, то в голову сразу придёт именно это здание. Готический собор Кёльна входит в список десяти главных архитектурных достопримечательностей Европы. Скоростной поезд довезёт вас от Франкфурта до Кёльна за 1 час 10 минут.
- Штутгарт. Этот город притягивает к себе автолюбителей со всего мира, ведь именно здесь расположены музеи двух легендарных немецких автопроизводителей – Mercedes и Porsche. В этих музеях выставляют не только исторические модели данных марок, но и новейшие концепт-кары. Также в Штутгарте расположен крупнейший в Германии ботанический сад, который придётся по вкусу любителям природы. Время поездки из Франкфурта в Штутгарт на скоростном поезде – полтора часа.
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