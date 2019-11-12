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В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

По состоянию на 1 октября в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности более 17 млрд рублей.
  • 12/11/2019, 13:35
В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

Более 1,8 млрд руб. поступило в бюджет от процедур банкротства в Новосибирской области за девять месяцев 2019 года. Эта сумма на 30% больше поступлений за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Цель нашей работы оказать должникам и их собственникам помощь в сохранении бизнеса. Поэтому заключение мирового соглашения ставится налоговой службой в приоритет, поскольку способствует нормализации хозяйственной деятельности организации и с наибольшей долей вероятности гарантирует поступление в бюджет законно установленных налогов и сборов, – говорит начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Новосибирской области Яна Павлющенко.

Она подчеркнула, что рост поступлений произошел благодаря новым подходам к инициированию процедур банкротства и вследствие усиления контроля за деятельностью арбитражных управляющих по уплате текущих обязательств. За 9 месяцев в бюджет поступило 795 млн руб. (435 млн руб. – налоги, 359 млн руб. – страховые взносы), что превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 13,8% (01.10.2018 – 698 млн руб.).

В рамках дел о банкротстве юридических лиц в 2019 году приняты меры по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должников лиц на общую сумму 11,1 млрд руб. Эту сумма в два раза больше, чем в 2018 году.

В арбитражный суд по данному основанию направлено 75 заявлений (для сравнения: в прошлом году за январь-сентябрь было направлено 53 заявления на сумму 4,9 млрд руб.). Удовлетворено 36 на общую сумму 4,9 млрд руб. (в 2018 году – 28 на 1,6 млрд руб.).

— По состоянию на 01.10.2019 в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией в размере 17,1 млрд руб. Из них 48% плательщиков – это юридические лица с общей суммой задолженности 16,9 млрд руб. Физические лица составляют 52% с суммой задолженности 200 млн рублей, — рассказали в УФНС.

Отмечается, что в арбитражный суд Новосибирской области направлено 253 заявления о признании должников банкротами на общую сумму 1,1 млрд руб. (01.10.2018 – 204 на 1,6 млрд руб.).

Фото: pixabay.com, автор- xspline

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