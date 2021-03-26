В Новосибирской области появится свой центр реставрации книгоизданий

— Новосибирская государственная областная научная библиотека является хранилищем уникальной краеведческой, исторической литературы, и всё это требует создания достойных условий хранения, а также возможности восстановления книгоизданий. Поэтому будет уместно подать заявку от региона в Министерство культуры Российской Федерации на создание реставрационного центра на базе областной научной библиотеки в рамках национального проекта «Культура, — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Директор учреждения Светлана Тарасова рассказала о том, что с 1 апреля 2021 года отдел краеведения библиотеки начнет работу в обновленном пространстве. Впервые за много лет работы отдел будет осуществлять информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе консультации, помощь в подборе и предоставлении краеведческих информационных ресурсов библиотеки. В этих целях для удобства пользователей откроет свои двери читальный зал «Гостиная «Литвиновъ», сообщает пресс-служба правительства региона.

Также для жителей и гостей города создано мобильное приложение «Городская Сова», разработан аудиогид «Сова говорит…» с виртуальными прогулками.