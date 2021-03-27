Межкомнатные двери со стеклом: нюансы выбора

Дверные полотна с остеклением (с витражами, узорчатыми, матовыми, прозрачными, зеркальными вставками) как нельзя лучше подчеркивает декоративность и привлекательную эстетику межкомнатных дверей.

Полностью или частично остекленные двери могут визуально расширить пространство комнаты, впустить в нее больше света, за счет чего помещение будет казаться легким, воздушным, более просторным. Могут подчеркнуть аристократичность и благородный шик интерьера и отлично смотрятся в комнате любого назначения.

Нюансы выбора: на что обратить внимание

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе – это:

Качество стекла – предпочтение следует отдавать не только эстетике, но и безопасности, поэтому лучше выбирать двери с закаленными стеклами и триплекс, которые обладают безупречным качеством, прочностью и безопасны даже при разрушении;

Функционал – зависит от назначения помещения (спальня, детская, кухня и прочее). В частности, дверь в комнаты, которые требуют уединения (ванная, спальня) лучше выбирать с тонировкой или матовые, а там, где дверь будет дополнительным источником освещения лучше отдавать предпочтение прозрачному, чуть матовому остеклению практически по всей площади дверного полотна.

Особенности дизайнерского решения – выбор зависит от общего стиля помещения и конструкции двери. Глухие щитовые двери отлично смотрятся в классическом интерьере, царговые в стиле лофт, техно, скандинавский, современный, филенчатые больше подойдут для деревенского кантри, изящного модерна.

Выбор двери с остеклением по назначению помещения

Подбирая дверную конструкцию для конкретного помещения, следует обратить внимание на основной цвет дверного полотна, его фактуру, конструкцию, тип остекления, непосредственно дизайн самой стеклянной вставки и общий дизайн дверного полотна. Сочетание дизайна дверного полотна с обстановкой (интерьером) комнаты будут создавать гармоничный ансамбль.

Дверные полотна с крупными стеклянными вставками из матового стекла органично вписываются в интерьер кухни или столовой, привносят в помещение больше уюта.

Крупные стеклянные вставки для дверей спальни будут уместны, если в качестве остекления выбрано матовое, рифленое стекло или стекло с витражами и мозаичным цветовым исполнением.

Яркие или узорчатые стеклянные вставки уместны в гостиной, но роспись может присутствовать и на дверях кухни, спальни, рабочего кабинета.

Для детской лучше выбирать дверные конструкции с узкими стеклянными вставками триплекс, которые гарантируют безопасность.

Один из лучших вариантов – выбрать межкомнатные двери с остеклением, дизайн которых выполнен в единой концепции, органичной для любых помещений в доме. Как пример, оригинальные дверные системы с остеклением от производителя Velldoris в Новосибирске: https://nsk.velldoris.net/catalog/mezhkomnatnye-dveri/tip/tip-osteklyennye/, который предлагает богатый выбор дверей в разнообразии интерьерных решений: начиная от современных полотен с узкими стеклянными вставками и заканчивая роскошным дизайном дверей с росписью в стиле ампир.