В Новосибирской области приостановили проведение публичных мероприятий

Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, разработанные по предложению Управления Роспотребнадзора, одобрены 3 февраля на внеочередном заседании правительства Новосибирской области. Соответствующее постановление подписано 9 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

В соответствии с документом, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Согласно введенным ограничениям, размещение в гостиницах граждан в Новосибирской области (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) осуществляется только при наличии у них действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенного в последние 6 месяцев заболевания, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице. При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.

Также постановлением работодателям предписано обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому.

Напомним, стало известно о том, что глава региона Андрей Травников заразился коронавирусом и ушел на карантин. В целом, на 8 февраля в Новосибирской области зарегистрировано 3214 заболевших коронавирусом (в том числе у 539 детей), за сутки скончались пятнадцать пациентов.