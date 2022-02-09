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Банк Уралсиб запустил сервис проверки физических лиц в Интернет-банке для бизнеса

  • 09/02/2022, 15:11
Банк Уралсиб запустил сервис проверки физических лиц в Интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Сервис разработан Контуром, экосистемой продуктов для бизнеса.

С его помощью компания или индивидуальный предприниматель может проверить потенциального сотрудника при приеме на работу, а также провести проверку своих партнеров иновости бизнеса контрагентов (как физических лиц) для защиты своего бизнеса от возможных рисков.

Сервис собирает информацию из различных источников и баз данных на территории России, предоставляя достоверную информацию по следующим параметрам:

  • Действительность паспорта
  • Наличие бизнеса
  • Долги приставам и налоговые задолженности
  • Кредитный рейтинг
  • Сведения о банкротстве
  • Судебные и исполнительные производства
  • Правонарушения
  • Розыск

По результатам анализа формируется экспресс-отчет с результатами проверки.

Сервис можно подключить в Интернет‑Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (Эксперт РА по итогам 2020 года), активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : финансы Уралсиб Бизнес Онлайн интернет-банк бизнес банки Банк Уралсиб


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