В Новосибирской области приостановят деятельность рынков

В Новосибирской области вводятся дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.

Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, Новосибирского района Новосибирской области, городских округов и поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч предписано с 18.04.2020 ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. С 19.04.2020 приостановить деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров.»;

Кроме того, религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 года запрещено допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей. Им предписано обеспечить временное приостановление посещения гражданами культовых зданий, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий), принять меры по приостановлению эксплуатации указанных объектов.».

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