Количество выявленных пациентов с коронавирусом в регионе увеличилось до 64 случаев

По данным оперативного штаба на 10 утра 16 апреля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

— Четыре человека — из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали, — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

— Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет, — рассказали в оперативном штабе.

В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 16 апреля госпитализировано 107 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Фото с сайта оперативного штаба