В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Как выяснили эксперты Авито Авто, в I квартале 2021 года продажи автомобилей премиальных брендов не старше трех лет на вторичном авторынке в Новосибирской области выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких автомобилей в регионе при этом увеличилась за год на 26,9%, составив в первые месяцы 2021 года 5 300 000 рублей. Рост средней цены по отношению к IV кварталу 2020 года составил 7,1%.

В рамках исследования рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

По России в целом количество сделок по продаже премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет в I квартале 2021 года выросло в сравнении с прошлым годом заметнее, чем общее количество продаж на вторичном авторынке. Если продажи автомобилей с пробегом в целом по России выросли, по данным Авито Авто, на 1,8%, то динамика в премиум-сегменте составила 5,2%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале выросла на 14,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как средняя цена автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет за этот же период увеличилась на 30,1%.

В Новосибирской области средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале увеличилась по сравнению с прошлым годом на 40%, а средняя цена автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет – на 26,9%.

По данным Авито Авто, на долю Новосибирской области в I квартале 2021 пришлось 0,62% продаж премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет от общего количества сделок в этом сегменте по стране.